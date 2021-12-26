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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية.. ارتفاع الصادرات السلعية بـ 90% والواردات بـ 7.6%

الصادرات
الصادرات

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة بـ 90% في شهر أكتوبر من العام 2021 وذلك مقارنة بأكتوبر 2020 حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بشكل كبير بجائحة كورونا.

 

هذا وبلغت قيمة الصادرات السلعية من السعودية حوالي 106 مليارات ريال، مرتفعة من 55.9 مليار ريال في الشهر المقارن من العام الماضي.
 

وتفصيلا، ارتفعت الصادرات البترولية بحوالي 123% مقارنة بأكتوبر 2020، وبلغ مجموعها من مجموع الصادرات 77.6%.

 

هذا وارتفعت الصادرات غير النفطية بـ 25.5% خلال أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث وصلت إلى 23.8 مليار ريال.

وكانت الصادرات السعودية غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 28.4% في الربع الثالث من 2021 على أساس سنوي.


وبالحديث عن الواردات، فقد ارتفعت بـ 7.6% في أكتوبر من العام 2021 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 46.3 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بأكتوبر 2020.

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