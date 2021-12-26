أسباب انحدار المستوى الثقافي عند الشباب في رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة

قدمت الإعلامية إيمان تركي، جانب من مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان «اعتماد الشباب المصري على القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بإدراكهم للثقافات المجتمعية العربية».

تتناول الرسالة، انحدار المستوي الثقافي عند الشباب، واعتماد الشباب على ثقافات الشعوب والمجتمعات العربية الأخرى، رغم المعرفة ومفهوم مستوى الثقافة.

وقالت الباحثة أماني محمود ياسين، إنها قررت تقديم بحث جديد ليخدم الشباب المصري وتأثير وسائل الإعلام بالقيم الجديدة، وثقافات مختلفة محمل بقيم إيجابية، ليكون بديلا عن الثقافات السلبية بالنسبة للمجتمع الشرقي.

وأضافت أماني محمود، أن المجتمع الشرقي يبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة ثقافات الدول الأخرى وميولهم خاصة بعد الثورات وطفرة السوشيال ميديا، لذلك قررت معرفة تأثير الثقافات الأخرى على الشباب المصري خاصة أن هناك لا يليق مع المجتمع المصري.



وأشارت أماني محمود إلى أن ثقافة المشاركة في الرأي العام وعلم الاجتماع والتطبيق في المجتمع وتبادل الآراء والتعبير عن الراي، مؤكدة أنه لابد من الاستفادة من الثقافات والتواصل ولكن بالشكل الصحيح حتى يكون هناك تواصل سليم، سواء عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.