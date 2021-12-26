إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا قبل الانضمام لتدريبات الدحيل

أعلن نادي الدحيل القطري، إصابة لاعبه التونسي فرجاني ساسي بفيروس كورونا وغيابه عن الفريق الفترة القادمة.

وأكد الفحص الطبي الذي أجراه فرجاني ساسي قبل الانضمام لتدريبات الفريق بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب التونس في بطولة كاس العرب اصابته بفيروس كورونا.

وأصدر النادي بيانا رسميا قال خلاله :" يفقد الفريق خدمات لاعبه فرجاني ساسي في الفترة القادمة بعد أن أكد الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب قبل الانضمام لتدريبات الفريق بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كاس العرب اصابته بفيروس كوفيد ١٩، وادارة النادي تتمنى للاعب عاجل الشفاء".

كان المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك كشف كواليس رحيل التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "هناك ملفات دخلنا فيها فى وقت متأخر وليس معنا عصا سحرية، ولا يوجد لاعب هيقعد مع نادي الزمالك غصب عنه، وأعلم جميع مشاكل اللاعبين وأسعي لحلها".

هجوم قناة الزمالك على فرجاني ساسي