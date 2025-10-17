نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به

شهدت منطقة الكرك شرقي لبنان حريقا مروعا بعدما أشعل عامل مصري النار في محطة وقود انتقامًا من حبيبته، التي رفضت الارتباط به.

وبحسب مقطع فيديو متداول ؛ فقد ظهر العامل وهو يسكب البنزين على النار في محاولة لترويع المحيطين وتهديد سلامة المحطة.

وعلى الفور ؛ تدخلت فرق الإطفاء والأمن اللبناني بسرعة، وتمكّنت من احتواء الحريق قبل أن يمتد إلى خزانات الوقود، ومنعت بذلك كارثة محتملة، كما تم توقيف العامل.

ومن جانبها؛ أكدت شركة "ميدكو"، المالكة للمحطة، أن الحادث ناتج عن خلاف شخصي، مشيرة إلى أنها ستتقدم بشكوى قضائية ضد العامل.

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل، مُثيرًا موجة استنكار وتحذيرات من خطورة التصرفات الانفعالية على حياة الآخرين.

ويجري حاليًّا التحقيق مع العامل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.