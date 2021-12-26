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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 26- 12- 2021

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب في مصر  خلال ختام  تعاملات اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

 
وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 905 جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 830 جنيها


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 792 جنيها


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 679 جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 528 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد نحو 453 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 6336 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأحد نحو 905143  جنيها.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1810 دولارات للأوقية.
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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