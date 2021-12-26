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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد تعلية خزان أسوان.. تعرف على جهود الدولة لتعويض متضرري أهالي النوبة

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في أسوان

تولي الدولة المصرية أهمية قصوى لدعم أهالي النوبة ووضع حلول جذرية لمشكلاتهم وتلبية مطالبهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، كونهم جزء أصيل لا يتجزأ من النسيج الوطني للشعب المصري والتاريخ الحضاري الممتد في جذور التاريخ، حيث تحرص الدولة على مشاركة "سكان أرض الذهب" كما يطلق عليها، في خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية التي تمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري.

وكان لأهالي المناطق الحدودية الأولوية في الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية، وهو الأمر الذي تعكسه الجهود لتعويض المتضررين من أهالي النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي وفاءً لوعد القيادة السياسية.

ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي جهود الدولة في تعويض متضرري أهالي النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي .

لجنة وطنية لتعويض أهالي النوبة 

بتوجيهات من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض أهالي النوبة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان  أسوان وإنشاء السد العالي.

ووضعت اللجنة القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود  تملك الاراضي القابلة للزراعة والاراضي المقام عليها مساكن والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقام عليها مساكن.

يونيو 2019 وتم فتح باب المرحلة الأولى لتلقي الطلبات لتحديد الرغبة من  المستحقين للتعويض يناير 2020.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى يناير 2021 وتم فتح باب المرحلة الثانية لتلقى الطلبات لتحديد الرغبة من المستحقين 
للتعويض.

مراحل تعويض أهالي النوبة 

عملت اللجنة الانتقالية حتى يونيو 2021 على حرص متضرري النوبة من خزان أسوان وتعويضهم ماديا ومعنويا على مرحلتين:

المرحلة الأولى :

11500 مستحق إجمالي عدد الملتحقين للتعويض المرحلة الأولى:

6171 مستحقا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة.

2531 مستحقا منهم استوفى مستنداته.

1818 مستحقا استلموا التعويضات.

713 مستحقا جارى استلامهم للتعويضات.

المرحلة الثانية:

811 مستحقا للتعويض تقدموا بطلبات تحديد الرغبة.

406 مستحقين منهم استوفى مستنداته.

وتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية وفتح باب التظلم منها، وقد تلقت اللجنة بالفعل التظلمات وقامت بالفصل بها.

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