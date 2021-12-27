ضبط صاحب محل هواتف بالإسماعيلية يتاجر في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط" صاحب محلات بيع هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية – له معلومات جنائية" لقيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية قيمة التعاملات التجارية الخاصة به فى مجال تجارة الهواتف المحمولة.

وتبين أنه يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق شركة لتحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية؛ للاستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندى بلغ 1.5 مليون جنيه.