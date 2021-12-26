عمرو أديب: الدواعش يخططون لإفساد احتفالات الكريسماس.. فيديو

نشروا صورا لقطع رأس بابا نويل

حذر الإعلامي عمرو أديب، من استهداف المتطرفين للمسحيين في أعيادهم خلال الـ15 يوما المقبلة بداية من أعياد الكريسماس وحتي بعد 6 و7 يناير.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه "إم بي سي مصر"، إن ما أقوله، هو ما تعلمناه من الحياة والتاريخ ومن العالم، وفي السنوات الأخيرة كان الاستهداف عالميا لكنائس ومسحيين ودول أوروبية.

وأضاف عمرو أديب، أن الدواعش نشروا صورا وفيديو لعمليات قطع "رأس بابا نويل" وهذه تلميحات، قائلا: “أنا بأخذ تلميحات الدواعش جد لأنهم مش من الجماعات إللي بتهزر، وهذا من خلال خبرتي وهم يحبون الترويح لأفعالهم.. داعش ليست أفرادا ولكنها فكرة، والأفراد تموت والفكرة لا تموت”.

