عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشروا صورا لقطع رأس بابا نويل

عمرو أديب: الدواعش يخططون لإفساد احتفالات الكريسماس.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

حذر الإعلامي عمرو أديب، من استهداف المتطرفين للمسحيين في أعيادهم خلال الـ15 يوما المقبلة بداية من أعياد الكريسماس وحتي بعد 6 و7 يناير.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه "إم بي سي مصر"، إن ما أقوله، هو ما تعلمناه من الحياة والتاريخ ومن العالم، وفي السنوات الأخيرة كان الاستهداف عالميا لكنائس ومسحيين ودول أوروبية.

وأضاف عمرو أديب، أن الدواعش نشروا صورا وفيديو لعمليات قطع "رأس بابا نويل" وهذه تلميحات، قائلا: “أنا بأخذ تلميحات الدواعش جد لأنهم مش من الجماعات إللي بتهزر، وهذا من خلال خبرتي وهم يحبون الترويح لأفعالهم.. داعش ليست أفرادا ولكنها فكرة، والأفراد تموت والفكرة لا تموت”.
 

احتفالات بابا نويل الكريسماس روبي عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب كنائس السنوات الأخيرة الأفراد

ترشيحاتنا

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

غرق 27 مهاجرا قبالة الساحل الغربي الليبي خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا

وزيرة البيئة: حياتي العملية تتشابه مع فيلم تيمور وشفيقة.. فيديو

"نحن نقاتل".. أول تعليق من النني بعد خماسية أرسنال في شباك نورويتش

رئيس التشيك: انتظروا هجمات إرهابية في أوروبا

الصحة: استخدمنا 55 مليون جرعة لكورونا.. وخاطبنا 600 ألف مواطن لتلقي "التعزيزية"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

مروان محسن يوجه رسالة لزملائه فى فيوتشر بعد التعادل أمام الأهلي | شاهد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي ويتعادل 1-1 مع بطل السوبر الأفريقي

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

الوعي والبناء.. ماذا قدمت وزارة الأوقاف خلال 7 سنوات

فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

صابر الرباعي يرد على اتهامه بحيازة المخدرات وإيمي سمير غانم تنفي شائعة ارتداء الحجاب

الثاني عربيًا.. إشادات دولية بالاقتصاد المصري في عهد السيسي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ