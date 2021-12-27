بحركة غريبة.. شقيقان يدخلان موسوعة جينيس بعد صعودهما 100 درجة

ينضم إلى موسوعة جينيس العالمية كل ما هو غريب وغير معتاد وفريد من نوعه، ولا يمكن تقليده بسهولة؛ مما يجعل الشخص أو مجموعة الأشخاص المسجلين بها متفردين.

و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن مقطع فيديو لشقيقين من فيتنام، صعدا سلم كاتدرائية في فيتنام، بطريقة غير تقليدية، ولفتا الانتباه إليهما؛ بسبب الحركة الغريبة التي استخدماها في أثناء الصعود .

وصعد الشقيقان من فيتنام، السلم الذي وصل عدد درجاته إلى 100 درجة، ولكن الطريقة كانت غريبة، ودفعت رواد التواصل الإجتماعي مشاركة الفيديو على نطاق واسع بعد تصويره .

ظهر الشقيقان ويحمل أحدهما شقيقه على رأسه، بحيث كان رأسهما ملاصقين لبعض، والآخر ف الأعلى قدمه نحو السماء، حتى صعدا لنهاة السلم .



جدير بالذكر أن ، وكالة " يو بي آي" أعلنت أن الشقيقين قاما بتحطيم الرقم القياسي لصعود درج السلم بتلك الطريقة أثناء صعودهم سلم كاتدراية سانت ماري في بإسبانيا .



https://www.youtube.com/watch?v=6u8YggNWWxw&t=47s