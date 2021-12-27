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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريم الخشت عن حالة الجو: ده أحلي شتا جه من سنين

مريم الخشت
مريم الخشت

شاركت الفنانة، مريم الخشت، جمهورها أحدث إطلالتها، ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت مريم الخشت بإطلالة شتوية و علقت قائلة:" اللي انا شايفاه ده مش الشتا اللي نعرفه.. ده احلي شتا جه من سنين "

 

وتشارك مريم الخشت في  تصوير مسلسل "وعد إبليس" الذي يتكون من 6 حلقات بطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى ومريم الخشت، ومن إخراج البريطاني كولين تيج، وكان يحمل اسم "العقد"،وتم تغييره للاسم الحالى، حيث يجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطارمن الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.

 

وشاركت مريم الخشت في مسلسل "ليه لا" بطولة أمينة خليل وهاني عادل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وعمرالسعيد، ومريم الخشت، وناردين فرج، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.يذكر أنآخر أعمال مريم الخشت الرمضانية مسلسل لعبة النسيان الذي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني،حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.

مريم الخشت إطلالة شتوية التواصل الاجتماعي الفنانة حالة الجو الفن انستجرام

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