ورشة عمل تمهيدا لبدء مطابقة طلبات التصالح في مخالفات البناء بمدن البحر الأحمر

عقد محمد بندارى، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، ورشة عمل بحضور الأجهزة المختصة، لمناقشة آلية التعاون وطريقة تنفيذ نماذج مطابقة مباني التصالح وكيفية الحصول على طلب المطابقة الخاص بالمرافق على مستوى مدن المحافظة.

وخلال ورشة العمل بدأ السكرتير العام كلمته بأن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، مؤكداً أن المحافظة تقدر المجهودات التي تبذلها الجهات المعنية والمكلفة بملفات التصالح ، وتقدم كل وسائل الدعم والمساعدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للانتهاء من هذه الملفات.

وشدد السكرتير العام على مديري الإدارات الهندسية ضرورة الانتهاء من ملفات التصالح والتقنين بالبحر الأحمر، وتجهيز ما لا يقل ٢٠ ملفا يوميا بالمدينة لعمل المطابقة لهذه الملفات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن شهادة المطابقة هي آخر خطوة في مشوار التصالح لتركيب المرافق للمواطنين.

كما واصلت حملة "مدينتي جميلة"، أعمالها في منطقة الكهف وسط مدينة الغردقة، وتمكنت الحملة من تنظيف المنطقة من مخلفات رتش المباني والمخلفات الصلبة والشجرية، فيما تستمر الحملة بالمنطقة طوال الأسبوع الحالي.

وتهيب الإدارة العامة للبيئة "قسم الشكاوى البيئية"، المواطنين من أصحاب قطع الأراضي التي بها مخلفات المباني والمخلفات الصلبة بإزالتها وتنظيف المكان.

وناشدت أصحاب المنشآت والعمارات التي تحت الإنشاء، بضرورة إزالة رتش المباني والمخلفات الصلبة من أسفل المنشأة وعمل سور حول المنشأة والالتزام بإجراءات الترخيص.

وتأتي الحملة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئات المجتمع المدني.

كما نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع منطقة البولينج بالبحر الأحمر، بطولة "تحيا مصر" للبولينج.

وشارك في البطولة عدد من لاعبي الأندية الكبرى في الجمهورية، وحضر الفعاليات عماد سيف الدين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية والحزبية بالمحافظة.

وقال أحمد شاهين، مساعد أمين شئون الرياضة والثقافة والفنون بالمحافظة، إن إجمالي عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 23 لاعبًا من مختلف أندية الجمهورية.

وأكد اتباع نظم البلوك في هذه البطولة.

وأشار يسري صالح، عضو منطقة البحر الأحمر للبولينج، إلى أن البطولة بدأت بلعب جميع اللاعبين 6 مباريات، لكل لاعب ثم التصفية من بين أعلى ٦ مراكز للوصول إلى أصحاب المراكز الأولى المتقدمة.