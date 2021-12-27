عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل تمهيدا لبدء مطابقة طلبات التصالح في مخالفات البناء بمدن البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقد محمد بندارى، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، ورشة عمل بحضور الأجهزة المختصة، لمناقشة آلية التعاون وطريقة تنفيذ نماذج مطابقة مباني التصالح وكيفية الحصول على طلب المطابقة الخاص بالمرافق على مستوى مدن المحافظة. 

وخلال ورشة العمل بدأ السكرتير العام كلمته بأن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، مؤكداً أن المحافظة تقدر المجهودات التي تبذلها الجهات المعنية والمكلفة بملفات التصالح ، وتقدم كل وسائل الدعم والمساعدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للانتهاء من هذه الملفات.

وشدد السكرتير العام على مديري الإدارات الهندسية ضرورة الانتهاء من ملفات التصالح والتقنين بالبحر الأحمر، وتجهيز ما لا يقل ٢٠ ملفا يوميا بالمدينة لعمل المطابقة لهذه الملفات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن شهادة المطابقة هي آخر خطوة في مشوار التصالح لتركيب المرافق للمواطنين. 

كما واصلت حملة "مدينتي جميلة"، أعمالها في منطقة الكهف وسط مدينة الغردقة، وتمكنت الحملة من تنظيف المنطقة من مخلفات رتش المباني والمخلفات الصلبة والشجرية، فيما تستمر الحملة بالمنطقة طوال الأسبوع الحالي.

وتهيب الإدارة العامة للبيئة "قسم الشكاوى البيئية"، المواطنين من أصحاب قطع الأراضي التي بها مخلفات المباني والمخلفات الصلبة بإزالتها وتنظيف المكان.

وناشدت أصحاب المنشآت والعمارات التي تحت الإنشاء، بضرورة إزالة رتش المباني والمخلفات الصلبة من أسفل المنشأة وعمل سور حول المنشأة  والالتزام بإجراءات الترخيص.

وتأتي الحملة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئات المجتمع المدني.

كما نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع منطقة البولينج بالبحر الأحمر، بطولة "تحيا مصر" للبولينج.

وشارك في البطولة عدد من لاعبي الأندية الكبرى في الجمهورية، وحضر الفعاليات عماد سيف الدين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية والحزبية بالمحافظة.

وقال أحمد شاهين، مساعد أمين شئون الرياضة والثقافة والفنون بالمحافظة، إن إجمالي عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 23 لاعبًا من مختلف أندية الجمهورية.

وأكد اتباع نظم البلوك في هذه البطولة.

وأشار يسري صالح، عضو منطقة البحر الأحمر للبولينج، إلى أن البطولة بدأت بلعب جميع اللاعبين 6 مباريات، لكل لاعب ثم التصفية من بين أعلى ٦ مراكز للوصول إلى أصحاب المراكز الأولى المتقدمة.

البحر الأحمر مستقبل وطن مخالفات البناء القيادات التنفيذية لبن التصالح في مخالفات البناء محافظة البحر الاحمر

ترشيحاتنا

وفاة مصممة الأزياء نعيمة العجمي في المستشفى

وزارة الخارجية تنعى رئيس الأساقفة الفخري لجنوب أفريقيا ديزموند توتو

جبالى يحيل 4 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة

شاكر: نعمل على مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان بتكلفة 3 مليارات دولار

شاكر: الربط الكهربائي المصري السعودي بتكلفة 1.8 مليار دولار

بالقانون.. أسترالي لن يغادر إسرائيل إلا بعد 8000 عام.. ماذا فعلت طليقته؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل افتتاحها.. أهم 4 معلومات عن محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان |فيديو

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

اعتدى عليها 4 أيام متواصلة.. هذه العقوبات تنتظر المتحرش بـ فتاة المنصورة المعاقة

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وعدم استقرار الطقس فى هذا الموعد

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

فيديو

طفرة حقيقية.. تطور الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي "فيديو"

خطة متكاملة.. حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. إنجازات وزارة الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ