"سحب عليا المسدس".. الشحرورة "صباح" تكشف سر طلبها بأن تكون العصمة في يديها | نوستالجيا

كانت البداية الفنية لـ الفنانة الراحلة "صباح" في صغرها في لبنان، واستطاعت أن تسطع بشهرتها في بلدها، حتى استطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية، ومن ثم حققت نجاحا كبيرا في مصر.

وروت الفنانة الراحلة "صباح " ، خلال حوار قديم لها عبر فضائية " art" ، إشكالية طلبها من جميع أزواجها بأن تكون العصمة في يديها ، موضحة :" واحد بس اللي كانت العصمة في يدي لأني كنت خارجة من تجربة تعباني " .

وتابعت الراحلة " صباح " : زوجي " أنور منسي " عذبني لحد ماطلقني وأخد ابنتي مني من المدرسة ، مضيفة :" اتعرفت عليه في الفرقة واتجوزته عشان أغيظ بيه واحد عربي عاوز يتجوزني " .

وأردفت : اتطلقت بسبب حبه للقمار ومعرفتش أغير عاداته ، وسحب عليا المسدس لما طلبت الطلاق .