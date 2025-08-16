قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تتسلم مجموعة قطع أثرية من هولندا تنتمي لحقب زمنية مختلفة
مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل
الزمالك يسعى لمطاردة المصري المتصدر في صراع مبكر على قمة الدوري
إنهار حزنا على جوتا| مشاهد البكاء في مسيرة محمد صلاح.. دموع لا تعرف الزيف
مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون ودعم غزة قبل زيارة الرئيس السنغافوري
القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل
غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام
رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد
خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تصريحات القيعي.. تطورات بشأن شكوى بيراميدز بسبب لقب الدوري الماضي

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

حرص مجلس إدارة نادي بيراميدز ، على الرد على ما يتردد بشان أزمة لقب الدوري للموسم الماضي.

وعلق مصدر داخل بيراميدز، على الأنباء المنتشرة حول أزمة الدوري الخاصة بالموسم الماضي خاصة عقب تصريحات عدلى القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي.

وينتظر بيراميدز، قرار المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص شكوى النادي المقدمة لسحب الدوري من النادي الأهلي.

وقال مصدر داخل بيراميدز في تصريحات صحفية “لازلنا ننتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية، وليس هناك أي معلومات عن موعد النظر في القضية إلى الآن”.

وتابع: “نتابع مع المحامي كل التفاصيل ومطمئنين جدًا ، ولدينا ثقة كبيرة أن الحكم سيكون في صالحنا”.

وأضاف: “ليس لدينا رد عن الأحاديث الأخيرة الموجهة للرابطة، شأن لا يعنينا، نسير في طريقنا بشكل قانوني”.

وأكمل: “قدمنا كل الأوراق والتصريحات ووعود المسؤولين والمداخلات المختلفة الخاصة بالأزمة منذ بدايتها في مارس الماضي، ونعرف أن المحكمة ستنصفنا ولن نتراجع عن الدفاع عن حقوق النادي”.

وكان عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي كشف عن مفاجأة، بشأن قضية بطل الدوري، عن الموسم الماضي وأوضح القيعي أن هناك تحركات من مسؤولين في الرابطة للتأثير على قضية الدوري.

وأضاف : “الأهلي لم ينسحب ولم يذهب للمباراة بعدها اتقاله حكام أجانب في الطريق، وبعدها وهو رايح اتقاله الحكام موصلوش هنأجل ساعتين”.

بيراميدز الاهلي الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

الغندور

خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

ترشيحاتنا

الأزهر ينهي استعداداته لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية «الدور الثاني»

تبدأ الاثنين المقبل.. انتهاء الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

دعاء لفك الكرب وانشراح الصدر

دعاء لفك الكرب وانشراح الصدر.. ردده بيقين تتنزل عليك السكينة والرحمة

الدعاء

الأزهر: لكل شدة نهاية والحياة تجارب ورحمة الله أوسع من كل ضيق

بالصور

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد