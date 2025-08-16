بعد تصريحات القيعي.. تطورات بشأن شكوى بيراميدز بسبب لقب الدوري الماضي

حرص مجلس إدارة نادي بيراميدز ، على الرد على ما يتردد بشان أزمة لقب الدوري للموسم الماضي.

وعلق مصدر داخل بيراميدز، على الأنباء المنتشرة حول أزمة الدوري الخاصة بالموسم الماضي خاصة عقب تصريحات عدلى القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي.

وينتظر بيراميدز، قرار المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص شكوى النادي المقدمة لسحب الدوري من النادي الأهلي.

وقال مصدر داخل بيراميدز في تصريحات صحفية “لازلنا ننتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية، وليس هناك أي معلومات عن موعد النظر في القضية إلى الآن”.

وتابع: “نتابع مع المحامي كل التفاصيل ومطمئنين جدًا ، ولدينا ثقة كبيرة أن الحكم سيكون في صالحنا”.

وأضاف: “ليس لدينا رد عن الأحاديث الأخيرة الموجهة للرابطة، شأن لا يعنينا، نسير في طريقنا بشكل قانوني”.

وأكمل: “قدمنا كل الأوراق والتصريحات ووعود المسؤولين والمداخلات المختلفة الخاصة بالأزمة منذ بدايتها في مارس الماضي، ونعرف أن المحكمة ستنصفنا ولن نتراجع عن الدفاع عن حقوق النادي”.

وكان عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي كشف عن مفاجأة، بشأن قضية بطل الدوري، عن الموسم الماضي وأوضح القيعي أن هناك تحركات من مسؤولين في الرابطة للتأثير على قضية الدوري.

وأضاف : “الأهلي لم ينسحب ولم يذهب للمباراة بعدها اتقاله حكام أجانب في الطريق، وبعدها وهو رايح اتقاله الحكام موصلوش هنأجل ساعتين”.