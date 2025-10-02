قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 36 وإصابة 200 في انهيار سقالات كنيسة تحت الإنشاء بإثيوبيا
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
محافظات

علوم البحار يوضح سبب انحسار مياه الإسكندرية وظهور شاطئ رملي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

كشف المعهد القومي لعلوم البحار والمحيطات حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من صورًا ومقاطع فيديو تُظهر تراجع مياه البحر عن شاطئ محطة الرمل بالإسكندرية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ورئيس لجنة الخبراء الدولية المعنية بالحد من مخاطر التسونامي التابعة لليونسكو، أن هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية ومتكررة تحدث نتيجة لعدة عوامل علمية معروفة، ولا تستدعي أي قلق أو هلع.

وأوضح الدكتور عمرو زكريا أنه يحدث انخفاض منسوب المياه في بعض المناطق الساحلية نتيجة لتأثير عدة عوامل رئيسية، وهي:

1. المد والجزر اليومي: ناتج عن تأثير جاذبية القمر والشمس، ويحدث مرتين يومياً بشكل دوري وطبيعي.

2. المد والجزر المرتبط بالشهر القمري: يحدث عند اكتمال القمر (البدر) أو المحاق، ويؤدي إلى تقلبات في منسوب البحر.

3. الضغط الجوي المرتفع: مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في منسوب البحر، وهو ما يعرف بتأثير "البارومتر العكسي".

واضاف أنه عند تزامن هذه العوامل، قد يحدث تراجع ملحوظ في منسوب المياه، لكن هذا التراجع مؤقت ويعود المنسوب إلى مستوياته الطبيعية في الوقت المحدد.

ويُناشد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، والابتعاد عن نشر الأخبار المغلوطة التي قد تثير القلق أو البلبلة بين المواطنين. كما يدعو المعهد إلى الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر العلمية الرسمية فقط.

ولتوضيح صحة ما تم ذكره، قام المعهد بإعداد رسم بياني يظهر التغيرات في منسوب البحر في الإسكندرية، حيث يوضح الرسم أن التراجع الأخير يقع ضمن التذبذبات الطبيعية التي تم التنبؤ بها بواسطة النماذج العلمية المتاحة، كما يظهر في الخط البرتقالي الذي يمثل القراءات الفعلية، والخط الأزرق الذي يمثل التنبؤات العلمية حتى 6 أكتوبر 2025.

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

