استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

محمد الطحاوي

اجتمع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، ومديري الإدارات التعليمية؛ لبحث الاستعدادات لبدء امتحانات الدور الثاني.

وخلال اللقاء، أكد "الجنيدي"  أهمية تطبيق جميع تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات، والضوابط المعمول بها في امتحانات الشهادة الثانوية، مشددا على ضرورة ضبط وتنظيم اللجان الامتحانية واحتواء الطلاب وعدم ترهيبهم، وتوفير المناخ التربوي الملائم للامتحانات.

ووجه رئيس الإدارة المركزية، رؤساء اللجان بضرورة التصدي للغش بجميع أشكاله وأساليبه، وحظر استخدام المحمول لجميع المشاركين في اللجان، مضيفًا أن منطقة الشرقية الأزهرية في تواصل مستمر مع مديري المراحل والإدارات التعليمية لتذليل أية عقبات.

الجدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية من خلال ٣٠ لجنة موزعة عبر مدن ومراكز المنطقة، الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٨/١٨م.

