أبرزهم مصمم مازدا MX-5 .. مشاهير في عالم السيارات رحلوا خلال 2021

شهد عام 2021 الكثير من التقلبات في قطاع السيارات وألقت أزمة نقص الرقائق بظلالها القاتمة على مجال التصنيع خاصة فيما بتعلق بخصائص ونظم مساعدة السائق، كما ألغيت عدد من الفعاليات والمعارض الخاصة بالسيارات بسبب الانتشار الوبائي لكوفيد 19، ولم يكتف عام 2021 بهذه الأحداث المؤسفة بل تزامن أيضا مع رحيل عدد ممن ساهموا في تطوير عالم السيارات سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" أبرز الراحلين عن عالمنا في 2021 ساهموا في قطاع المحركات، حسب تصنيف مجلة "كار آند درايفر".

أولا: بروس مايرز 1926 -2021

برعفي بناء القوارب واستخدم موهبته لتصميم مركبة Meyers Manx وهي موتوسيكل شاطئي، بعجلات كبيرة وبلا سقف وهو أول موتوسيكل مصنوع من لدائن مدعمة بألياف زجاجية وهو أول من أشعل فتيل موجة ركوب الموتوسيكلات الشاطئية في أواخر الستينيات وجعلها مزدهرة، وتوفي يوم 19 فبراير في منزله في فالي سنتر ، كاليفورنيا عن عمر يناهز الـ 94 عامًا.

ثانيا : روي أسادا Ryu Asada (1978-2021)

وهو مصمم شركة "هوت وييلز" لتصنيع نماذج صغيرة من السيارات الأصلية، وكان من أشد المعجبين بسيارات هوندا اليابانية حيث قام "اسادا" بتحويل سيارات أيقونية مثل هوندا S2000 وهوندا N600 لألعاب أطفال بنفس شكل الأصل، كما قام بتصميم بورشه 944 أيضا، وتوفي بعد صراع مع مرض السرطان.

ثالثا: ريتشارد باري جونز (1951-2021)

أمضى 38 عاما من حياته يعمل بمؤسسة فورد موتورز الأمريكية، وساهم في تغيير هوية العلامة التجارية وتحسين صورتها خاصة في القارة الأوروبية باستخدام مواهبه الفطرية في الهندسة لتقديم طراز فورد اسكوت في أوروبا سنة 1990 وتدرج في المناصب القيادة، من رئيس قسم تطوير المنتجات إلى نائب رئيس للشركة وقد وصف بيل فورد، رئيس مجلس إدارة فورد بأنه "موهبة نادرة استطاع أن يحفر اسمه في شركة فورد وفي مجال صناعة السيارات".

رابعا: كولين شامبان (1927-2021)

وهو الشريك المؤسس لشركة لوتس الإنجليزية للسيارات، ومن الأعمدة الرئيسية للشركة وكل محب لسيارات لوتس يعرفه، بعد وفاته أصدرت لوتس نعيا رسميا تصفه بأنه "الصخرة التي أسست لوتس، منذ سنة 1948 عندما بنيت أول سيارة للشركة".

عشق شامبان لعالم السيارات جعلها يتزوج من هازل شابمان سائقة سيارات الرالي.

خامسا: شونجي تاناكا (1945-2021)

توفي عن عمر يناهز الـ 75 عاما، وهو المصمم لواحدة من أشهر وأنجح السيارات، مازدا مياتا MX-5 وعلى الرغم من أن الشكل النهائي لمازدا مياتا MX-5 بالتأكيد أخذ جهدًا جماعيًا، لكن تاناكا كان له لمساته الخاصة على لغة التصميم سواء في الجزى الداخلي أو الخارجي ليجعلها من السمات المميزة للسيارة منذ ظهورها لأول مرة في عام 1989.