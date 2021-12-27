بحضور أحمد الكأس.. النادي النوبي يكرم محمد مصيلحى لمجهوداته مع زعيم الثغر

استقبل محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري اليوم عبد الله عثمان رئيس مجلس إدارة النادي النوبي العام وأعضاء مجلس الإدارة .

و حرص السادة الحضور على تكريم رئيس نادى الاتحاد السكندرى بإهدائه درع النادى النوبى العام وذلك تقديراً لمجهوداته الكبيرة و قيادته بنجاح كبير قلعة زعيم الثغر خلال الأربع سنوات الماضية ، ودعمه المتواصل من أجل رفعت شأن هذا الصرح الرياضى العظيم.

جاء ذلك بحضور قامات و نجوم النوبة يتقدمهم الكابتن أحمد الكأس نجم منتخب مصر الأسبق و المستشار صالح سليم نائب رئيس النيابة الإدارية و مفوض اللجنة الأوليمبية بالإسكندرية و وائل إيراير عضو مجلس إدارة النادى الأوليمبى .

وقدم محمد مصيلحى خالص شكره و تقديره للسادة الحضور مُعبراً عن الامتنان لهذا التقدير من جانب أبناء النوبة .