يستمر بكل أعضاء الجسم لأشهر.. دراسة أمريكية تحبط العالم بخصوص كورونا

أظهرت دراسة جديدة من المعاهد الوطنية للصحة ومقرها الولايات المتحدة أن SARS-CoV-2 - الفيروس التاجي الجديد الذي يسبب Covid-19 - يمكن أن يبقى في جسم الإنسان لمدة تصل إلى 230 يومًا من إبلاغ المريض عن الأعراض الأولى للعدوى. تظهر الدراسة انتشارا واسعًا للفيروس داخل الجسم حتى بين المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد -19 خفيف أو بدون أعراض.

تم العثور على فيروس Covid-19 ، الذي لديه القدرة على إتلاف العديد من الأعضاء ، في عدة أجزاء من الجسم بما في ذلك الدماغ لمدة تصل إلى سبعة أشهر بعد ظهور الأعراض. ومع ذلك ، على الرغم من التوزيع الواسع ، لم يلاحظ العلماء أي التهاب خارج الرئتين.

لفهم انتشار الفيروس في الجسم ، وخاصة الدماغ ، أجرى فريق من العلماء بقيادة دانيال تشيرتو من المعاهد الوطنية للصحة تشريح جثث 44 مريضًا ماتوا بسبب Covid-19. قام الفريق برسم خريطة لتوزيع الفيروس داخل الجسم.

تم اكتشاف أعلى عبء للفيروس (97.7 في المائة) في الجهاز التنفسي للحالات المبكرة ، تليها الأنسجة القلبية الوعائية ، والأنسجة اللمفاوية ، والأنسجة المعدية المعوية ، والأنسجة الكلوية والغدد الصماء ، والأنسجة التناسلية ، والعضلات ، والجلد ، والأنسجة الدهنية ، والأنسجة العصبية المحيطية. نسيج دماغي.

تأتي الدراسة في اليوم الذي وصل فيه عدد أوميكرون الهندي إلى 578 شخصًا تعافى من فيروس كورونا الجديد شديد العدوى . أصدر المركز يوم الاثنين استشاريًا جديدًا لجميع الولايات و UTs من أجل التعامل مع حالة الوباء. في الاستشارة ، قال وزير الداخلية الاتحادي أجاي بهالا إن الولايات والأقاليم الاتحادية قد تفكر في فرض قيود وقيود محلية قائمة على الاحتياجات للسيطرة على الحشد خلال موسم الأعياد.

على الصعيد العالمي ، سجلت فرنسا أكثر من 1،00،000 إصابة بالفيروس في يوم واحد لأول مرة في الوباء وتضاعف عدد حالات دخول المستشفيات COVID-19 خلال الشهر الماضي. تعقد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعات طارئة الاثنين لمناقشة الخطوات التالية في مواجهة الفيروس. حث بعض العلماء والمعلمين على تأخير العودة إلى المدرسة بعد العطلة أو اقترحوا إعادة فرض حظر التجول.

وفي الوقت نفسه ، أبلغت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن أكثر من 6000 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 يوم الاثنين وأكدت أول حالة وفاة لها من متغير omicron. تم التعرف على الحالة المميتة لرجل في الثمانينيات من عمره أصيب في دار لرعاية المسنين في غرب سيدني. تم تطعيمه بالكامل ولكن كان يعاني من ظروف صحية أساسية.