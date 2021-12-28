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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أكبر من غرق الإسكندرية.. برلمانية تكشف تداعيات أزمة تغير المناخ على مصر

النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة

قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن أزمة تغير المناخ أكبر من الحديث عن غرق الإسكندرية فلابد من دراستها بشكل عام، خاصة وأن الأزمة تنعكس على الصحة والزراعة والتجارة والعمالة والاقتصاد بأكمله، لذلك ستشهد مصر الفترة القادمة، التركيز على محورين أساسيين وهما المناخ والطاقة المتجددة.


وأضافت أبو شقة لـ “صدى البلد”، أن استضافة قمة المناخ العالمية المقبلة ومشاركة مصر لدول العالم في أزمة تغير المناخ دليل على وعي واهتمام الدولة المصرية بهذه الأزمة وهو ما ظهر في انضمام مصر لاتفاقيات المناخ ومشاركتها الفاعلة في هذا الملف على الصعيد المحلي والدولي، ما يؤكد أنها على دراية ووعي بالمشاكل المستقبلية للتغير المناخي، كما أن مصر اتخذت خطوات جادة لمواجهة هذا الأزمة.

 

وتابعت: مصر تحولت من رد فعل إلى فعل في العديد من القضايا والملفات على مستوى العالم ومنها أزمة المناخ وقبلها كورونا، وهو ما أثبته الواقع داخل الدولة بشهادة العديد من دول العالم، مطالبة الدول ومن ضمنها مصر بضرورة التكاتف لحل هذه الأزمة من خلال تقديم كل دولة خبرتها سواء المادية أو العلمية أو البشرية.
 

وأردفت: نبحث حاليا داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ملف الطاقة المتجددة أو البديلة وإحلالها محل الطاقة التقليدية من بترول وبنزين وغاز، وخلال 5 سنوات لن يعلو صوت فوق صوت الطاقة المتجددة وذلك لخفض نسبة التلوث وفلترة الهواء، كما ناقشنا القضية مع وزيرة البيئة وبصدد مناقشة مشروعات قوانين لمكافحة التلوث البيئي والاعتماد على الطاقة المتجددة.

مناخ مجلس النواب الاسكندرية التلوث البيئي كورونا

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