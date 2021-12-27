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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أحمر جريء.. مي سليم تحتفل بالكريسماس

صدى البلد

نشرت الفنانة مى سليم صورة  لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، احتفالا  بأعياد الكريسماس.

وعلقت مى سليم على الصورة بـ وضع ايموشن قلب وشجرة الكريسماس ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها . 

وفي سياق آخر، أعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

ويشارك فى بطولة فيلم قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هاني رمزي، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد، وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وأحمد داوود.

 

الكريسماس ليلى علوي مي سليم اسعاد يونس هاني رمزي خالد الصاوي

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