الرئيس لأهالي غرب سهيل: سعيد بتواجدي معكم.. فيديو

عبر أهالي قرية غرب سهيل في أسوان، عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي كأول رئيس للجمهورية يقوم بزيارتهم.

وتفاعل أهالي قرية غرب سهيل مع الرئيس السيسي، مرددين: "نورت ياريس ومبسوطين بيك تحيا مصر".

وعند التقاء الرئيس مع أهالي قرية غرب سهيل بدأ حديثه، قائلا: “السلام عليكم، أنا سعيد بتواجدي معكم واتمنى أن تكونوا بخير دائما، واتمني أن يكون دخولي عليكم دخول طيب”.

وتابع الرئيس السيسي، أن أهالي النوبة ناس طيبين قوي ولديهم حب واحترام وتقدير.

وأكد أهالي قرية غرب سهيل في أسوان، أن الدولة تشهد إنجازات في جميع المجالات وتساعد على عودة نشاط السياحة مرة أخرى، موجهين الشكر للرئيس على اهتمامه بالصعيد.