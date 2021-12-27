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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهالي غرب سهيل لـ الرئيس: كل ما توصل أسوان بيكون فيه حاجه جديدة

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في غرب سهيل

وجه أحد أهالي قرية غرب سهيل، حديثه للرئيس السيسي، قائلا: "كل ما توصل لأسوان بيكون فيه حاجه جديدة، وفيه خير لأسوان، وحياة جديدة".


وأضاف "أحد أهالي قرية غرب سهيل"، خلال جلسة الرئيس السيسي مع أهالي قرية غرب سهيل: "حقيقة نحن سعداء بهذه الزيارة لمحافظة أسوان ولقرى محافظة أسوان.. نشكرك جدا جدا لأنك أدخلت كل قرى محافظة أسوان ضمن مباردة حياة كريمة".

الرئيس السيسي يزور قرية غرب سهيل بأسوان في إطار مبادرة "حياة كريمة"| فيديو وصور

 

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة في قرية غرب سهيل بمحافظ أسوان إحدي محافظات صعيد مصر، لمتابع تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) لتنمية الريف المصرى.

يأتي ذلك خلال زيارة  الرئيس السيسي لمحافظة أسوان، وتفقد السوق السياحي وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة.

وأثنى رئيس الجمهورية على كرم أهل النوبة وحُسن ضيافتهم، وأشار إلى أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.

وأشار الرئيس إنه جاري العمل حاليًا في 52 مركز في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بالإضافة إلى مركز أسوان الذي تم ادراجه مؤخرا تنفيذاً لتوجيهات سيادته بعد زيارته لقرية غرب أسوان. 

تضمنت جولة الرئيس السيسي بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحي، واستقبل أهل غرب سهيل الرئيس بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثية نوبية وعرض قام به أطفال غرب سهيل ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة، وتفقد الرئيس السوق التجاري بقرية غرب سهيل وقابل مجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.

 

المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي محافظ أسوان

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