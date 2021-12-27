تامر أمين: معلول ابن الأهلي مش زي اللي راح ورا طموحه.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلى جدد تعاقده مع الجناج الطائر علي معلول الذي يعد “ابن الأهلي البار”، مؤكدا أن على معلول جدد تعاقده حتى عام 2024.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن علي معلول هو البطل، على العكس من “واحد راح ورا طموحه"، “مبروك لعلي معلول ومبروك للأهلي”.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار “أشوف موسيماني في الماتشات الصعبة أصدقه وفي اللقاءات العادية أستعجب، موسيماني عمل لقاء الزمالك بنهائي أفريقيا، ومباراة بالميراس ببرونزية كأس العالم للأندية ولقاء السوبر الإفريقي، أدى تلك اللقاءات بأبداع”.

واحد تاني

وأشار تامر أمين إلى أن موسيماني في لقاءات الدوري واحد تاني، مش هو اللي بيدير لقاءات أفريقيا، ولقاء الأمس الذي تعادل فيه الأهلي أمام فيوتشر كان غريبا، في إدارته للقاء".