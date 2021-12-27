السولية يكشف كواليس إصابته قبل مواجهة الرجاء المغربي

كشف عمرو السولية لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي كواليس إصابته قبل مواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

قال السولية في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعد النشيد الوطني أكملنا عمليات الإحماء وشعرت بألم في عضلة السمانة، لذلك قمت بالخروج من الملعب".

أضاف: "الإصابة عبارة عن مزق في السمانة ولكن المزق ليس كبيرا، ومدة الغياب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو قبل ذلك".

تابع: "كل يوم أشعر بتحسن بعد الإصابة، والفترة المقبلة إن شاء الله الأمور ستكون أفضل مع قيامي بجلسات التأهيل".

وختم حديثه قائلا: "كنت مع طبيب المنتخب محمد أبو العلا وفحصني وبعد أسبوع سأخضع لآشعة رنين بعد جلسات التأهيل التي سأخضع لها خلال هذا الأسبوع الجاري".