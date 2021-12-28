مصرع مجند دهسه قطار في طنطا حال عبوره من مكان غير مخصص

لفظ مجند بالأمن المركزي أنفاسه الأخيرة منذ قليل، بمدينة طنطا في محافظة الغربية؛ بعد أن صدمه قطار؛ حال عبوره مكان غير مخصص للعبور.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا، من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، يفيد بوصول إشارة من هيئة السكك الحديدية، بوفاة عسكري من قوة الأمن المركز، بإحدى المعديات الكائنة دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف المقدم محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث؛ لفحص ملابساته ومعرفة سبب وفاة المجند.

وتبين من التحريات الأمنية، أن المتوفى يدعى "ش. م" عسكري في قطاع الأمن المركزي، مقيم في نبروه بمحافظة الدقهلية، ويؤدي خدمته العسكرية في قطاع الأمن بطنطا.

وخُصصت سيارة إسعاف لنقل جثمان المجند إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.