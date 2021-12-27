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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أهالي منطقة العجيزي بطنطا يناشدون محافظ الغربية لإنشاء آبار للصرف الصحي والمياه

أهالى منطقة العجيزى
أهالى منطقة العجيزى بطنطا يناشدون محافظ الغربية بإنشاء أبار

ناشد أهالي منطقة العجيزى بحي أول طنطا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإنشاء أبار للصرف الصحي والمياه على مداخل شوارع المنطقة لحين إدخال المرافق حتى لا يتم بعد ذلك تكسير الشوارع.

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وأضاف أسامة مرزوق عضو هيئة مكتب أول طنطا بحزب مستقبل وطن واحد الأهالي أنه تم إنشاء بير للصرف الصحي والمياه بمدخل شارع رجب البطران ونأمل من محافظ الغربية بإنشاء أبار للصرف الصحي والمياه بباقى شوارع المنطقة حتى لا يتم تكسير الشوارع بعد إدخال المرافق.

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وأشار مصطفى النحراوى أمين إعلام الحزب بأول طنطا أن ذلك يأتي تحت رعاية النائب المحاسب محمد عريبي امين الحزب بالغربية والنائب الدكتور أحمد حماد الأمين المساعد للحزب بالغربية في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ودعم مؤسسات الدولة المصرية.

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