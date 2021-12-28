السولية يكشف كواليس هدفه في مباراة تونس: مساندة الجماهير جعلتني أستعيد توازني

تحدث عمرو السولية لاعب الأهلي ومنتخب مصر الوطني عن الهدف الذاتي الذي سجله في مباراة تونس بنصف نهائي كأس العرب.

قال السولية في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أصعب ما في الأمر بالنسبة لي أن المباراة لم يكن بها تعويض خاصة أن الهدف جاء في أخر ثانية وكان حديثنا قبل المباراة عن كونها لن تقبل تعويض وهذا أكثر ما أحزنني"

أضاف: "المساندة التي وجدتها من جماهير مصر سواء جماهير الأهلي أو الزمالك وجماهير مصر بشكل عام جعلتني أستعيد توازني مرة أخرى وأتخطى الأزمة وجعلتني أشعر بأن الكل قدم ما عليه ولم يُقصر"

وتابع حديثه قائلا:"كويس إن الهدف لم يتم تسجيله عن طريق أسامة فيصل اللاعب مازال صغيرا في السن والأمر كان سيكون صعبا جدا بالنسبة له لكني أمتلك الخبرات والأمور أسهل بالنسبة لي"

وختم حديثه قائلا:"موسيماني أرسل لي رسالة بعد تلك المباراة وقال لي لا تحزن لقد قدمت بطولة كبيرة وأي لاعب يرتكب أخطاء ونحن في انتظارك بالسوبر الإفريقي"