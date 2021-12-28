هل يجوز قراءة الطالع اليومي من باب التسلية ؟.. علي جمعة يجيب

هل يجوز قراءة الطالع اليومي من باب التسلية ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

وأجاب علي جمعة عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز قراءة الطالع اليومي من باب التسلية لسد الذريعة.

وأضاف علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته على فيسبوك: أننا ينبغي علينا ألا نتسلى بتلك الخرافات التي لا فائدة منها.

حكم قراءة الأبراج ومتابعتها

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "ما حكم قراءة الأبراج ومتابعتها؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن علينا الاعتقاد فى الله وعدم الوهم.. ونتخذ الإجراءات التي إذن فيها الله ورسول، فقراءة الأبراج ليست ممنوعة، لأن مجرد القراءة في حد ذاتها فى الأصل ليست حراما.

وأضاف "أمين الفتوى" عبر فيديو على "يوتيوب" أما قراءة الأبراج اعتقادا بأنها تنفع أو تضر، وأرتب حياتى وأوراقى على هذا الشيء الذى اقرأه فهذا خطأ ولا يجوز.

هل يجوز قراءة الأبراج

ما حكم قراءة الأبراج على سبيل التسلية.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حكم قراءة الأبراج على سبيل التسلية

وأكد الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق بجامعة الأزهر، أن قراءة الأبراج من باب التسلية حرام شرعًا، لأن التسلية بالحرام حرام، فعلى سبيل المثال، فالزنا محرم فهل نعمله أو نجربه من باب التسلية! فلا شيء يسمى الأبراج، فيولد اثنين في يوم واحد وكل شئ بينهما مختلف عن الآخر في الرزق والعمر والطبع، وواحد يموت قبل الثاني، وواحد رزقه ضيق والآخر رزقه واسع.

وقال الدكتور مبروك عطية، في رده على سؤال ورد إليه عبر البث المباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول:" ما حكم قراءة الأبراج على سبيل التسلية؟: "يا ريت نبطل دجل"، لعل الله يكرمنا، ونترك هذه الخرافات، فهذه أمور لا تسمن ولا تغني من جوع".

حكم القراءة في صفات الأبراجقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القراءة في صفات الأبراج جائزة شرعا لأنها ليست تدخلا في قوانين الله ولا خصائص الناس، فهي تعلم الشخص بعض الصفات التي وضعها الله في الناس.



وأضاف الورداني، ردا على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: "يجب على متابعي صفات الأبراج عدم ترك حسن الظن بالناس كأن تحكم على شخص مواليد برج الدلو بأنه شخص سيئ مثلا فتسيء الظن فيه فهذا غير جائز، أما قراءة ما سيحدث لمواليد الأبراج فهذا لا يجوز لأنه في علم الغيب ولا يعرفه أحد إلا الله".