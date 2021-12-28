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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي روسي: لا جدوى من عقوبات واشنطن على "التيار الشمالي ــ 2"

روسيا
روسيا

 أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية ، دميتري بيريتشيفسكي، أن بلاده لا ترى أي جدوى من العقوبات الأمريكية ضد "التيار الشمالي ــ 2" بعدما انتهى فعليا مد وبناء خط الأنابيب .
وقال بيريتشيفسكي - في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء -: "بصراحة، لا نرى أي جدوى من سياسة عقوبات واشنطن في ظروف تمت فيها بالفعل بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي ــ 2".
وأضاف:"نحن نتخذ الإجراءات اللازمة من حيث تنويع طرق إمداد الغاز، أما بالنسبة للتيار الشمالي ــ 2 ، يمكننا القول بثقة أن تشغيل خط أنابيب الغاز الجديد سيضمن إمدادات غاز مستقرة وبأسعار تنافسية لدول الاتحاد الأوروبي وبأقل التكاليف البيئية"، مشيرا إلى أن التنويع الإضافي لمسارات تصدير الغاز ستعمل على تعزيز أمن الطاقة لكل من روسيا والدول التي تستهلك الغاز الروسي .
ولفت إلى أن تصرفات أو نوايا واشنطن بشأن "التيار الشمالي ــ 2" تتعارض مع مصالح معظم الدول الأوروبية، موضحا أن بلاده مهتمة بمواصلة تطوير التعاون متبادل المنفعة مع أوروبا في قطاع الطاقة .
ويشمل مشروع "التيار الشمالي ــ 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.
يُذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - أعلن في فبراير الماضي - أن واشنطن قد تتخذ قرارات جديدة بشأن فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز هذا. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على المشروع في ديسمبر 2019، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.
 

دبلوماسي روسي التيار الشمالي ـ 2 واشنطن خط الأنابيب

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