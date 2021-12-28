عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى وفاة النقراشي.. مصطفى أمين يتنبأ باغتياله والإخوان وراء قتله

صدى البلد

تمر اليوم ذكرى وفاة رئيس الوزراء مصر الاسبق محمود فهمي النقراشي واحد قادة ثورة 1919 الذي تم اغتياله على يد عبد المجيد أحمدحسن عضو من جماعة الاخران المسلمين بعد قراره بحل الجماعة.
 

تنكر القاتل في زي ضابط شرطة و انتظر النقراشي في صالة وزارة الداخلية و عند وصوله و دخوله الى الاسانسير افرغ القاتل ثلاث رصاصات في ظهره.


 

وتبينت من التحقيقات وقتها ان اسمه عبد الحميد أحمد حسن وهو طالب بكلية الطب البيطري كان يتردد علي قهوة بالقرب من وزارة الداخلية مراقبا ومترقبا لحضور النقراشى إلى مبنى الوزارة، حيث كان بجانب رئاسته للوزارة وزيرا للداخلية وأقر أن سبب قتله للنقراشي حله جماعة الإخوان المسلمين.


 

txt

برلماني: مد سريان قرارات "المركزى" تدعم ثقافة التحول للدفع غير النقدى

txt

حقوق النواب تبحث مع الخارجية سبل التعاون لنشر ثقافة حقوق الإنسان


 

وفي وقتها كتب الكاتب مصطفي امين فى جريدة اخبار اليوم مقالا بعنوان" النقراشى كان يعرف أنه سيموت" وقال في النص: إنه كان فى زيارة للنقراشى فى بيته قبل اغتياله بأيام قليلة ودار الحوار معه حول القرار الذي ينوي إصداره بحل الإخوان المسلمين ، إلا أن النقراشى كان متشبثا بقراره، وقال له : سوف أصدر القرار وانفذه وبعد الاطمئنان علي الحالة فى البلاد سأستقيل وأعود معلما كما بدأت وأعلم ابني هاني وصفية بنفسي.


 

ولما رآه مصطفي أمين مصرا علي تنفيذ رأيه تنبأ باغتياله وقال له: (قد تكسب رأيك ولكننا سنخسرك) وخرج مصطفى أمين من بيت النقراشى من بيت النقراشى باكيا، وهو يشعر أنه الوداع الأخير فقد تنبأ باغتياله.


 

وتحققت النبوءة واغتيل النقراشي.. فختم مصطفي أمين مقاله قائلا: تلقيت نبأ مقتل النقراشي فلم ابك ولم انتحب لأني بكيته بالدمع الثخين قبل أن يموت بأسبوعين .

رئيس الوزراء وزارة الداخلية مصطفى أمين الاخوان المسلمين ثورة 1919 وزراء مصر محمود فهمي النقراشي الكاتب مصطفي امين

موضوعات متعلقة

برلماني: مد سريان قرارات "المركزى" تدعم ثقافة التحول للدفع غير النقدى

حقوق النواب تبحث مع الخارجية سبل التعاون لنشر ثقافة حقوق الإنسان

ترشيحاتنا

القصير: قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة تتوافق مع رؤية مصر 2030

خروج باسل الصباح.. أبرز ملامح الحكومة الكويتية الجديدة

نتائج قرعة الكونفدرالية.. مواجهات نارية لـ بيراميدز والمصري

تنمية الصعيد.. الزراعة: 241 مشروعا بتكلفة 17 مليار جنيه |تفاصيل

5 ملايين لاجئ على الأراضي المصرية|يعملون كأبناء البلد الأصليين ويحظون بدعم كامل

خربتم الدستور وأنهكتم الأسر المصرية.. النواب يوجهون انتقادات حادة لوزير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

عاجل .. وزير النقل يعلن موعد ارتفاع أسعار تذاكر القطارات| فيديو

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

السيسي: تعيين الأقارب والواسطة والمجاملة الخطر الأكبر على أي مصنع

بث مباشر .. قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

قول الحقيقة يا كامل.. السيسي يكشف سبب انهيار منظومة السكك الحديدية | شاهد

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

الحرارة تصل 5.. الأرصاد تحذر من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكانون.. أول بوتاجاز عرفته البشرية ويجعل للطعام مذاق خاص| نوستالجيا

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

وضعته حول رقبتها.. ثعبان يلدغ مغنية شهيرة أثناء تصوير فيديو كليب|شاهد

عواطف حلمى في حوار لـ صدى البلد: لما بحتاج شغل بعيط لـ ربنا.. خلعت الحجاب بسبب أمينة رزق.. أنا مقدرة من الجمهور وغير موجودة بالنسبة للمخرجين

فيديو

سميرة محسن تكشف مفاجأة حول اعتزال عبلة كامل l فيديو

مبادرات السيسي في 7 سنوات.. نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع لبناء الإنسان "فيديو"

طرح 9 مزايدات عالمية.. إنجازات الرئيس السيسي على المستوي الاقتصادي

قناة السويس في عام | أعلى معدل إيرادات وأكبر عبور للسفن .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ