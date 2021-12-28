بداية لحل أزمة مؤرقة.. برلماني يثمن إطلاق وثيقة تأمين المصريين بالخارج

ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، ما أعلنت عنه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022.

وأكد “يحيى”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن بدء تفعيل التطبيق الأول لتأمين المصريين بالخارج، بمثابة خطوة هامة لخدمة ملايين المصريين بالخارج، وحل أزمة مؤرقة عانت منها الأسر لقرون طويلة، كما أنها تعد طمأنة للأسر المصرية.

وأوضح أنه تمت مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه سنويا، مقابل الحصول على 100 ألف جنيه تعويضا للأسر التي فقدت أبناءها، ما يسهم فى مد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بجميع شرائحهم في جميع أنحاء العالم.

وقال عضو مجلس النواب: “لأول مرة نشهد نشهد تطورا في التأمين على المصريين بالخارج، ما يسهم فى تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى المصريين”، معربا عن تمنيه بضرورة إتاحة العديد من التسهيلات والضمانات للمصريين بالخارج، لأنهم أبناء هذا الوطن، ومن الواجب دعمهم ومساندتهم فى غربتهم.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وخلال مؤتمر صحفي مشترك صباح أمس، الاثنين.