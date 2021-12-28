عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بداية لحل أزمة مؤرقة.. برلماني يثمن إطلاق وثيقة تأمين المصريين بالخارج

عبد الفتاح يحيي،
عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب

ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، ما أعلنت عنه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022.

وأكد “يحيى”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن بدء تفعيل التطبيق الأول لتأمين المصريين بالخارج، بمثابة خطوة هامة لخدمة ملايين المصريين بالخارج، وحل أزمة مؤرقة عانت منها الأسر لقرون طويلة، كما أنها تعد طمأنة للأسر المصرية. 

وأوضح أنه تمت مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه سنويا، مقابل الحصول على 100 ألف جنيه تعويضا للأسر التي فقدت أبناءها، ما يسهم فى مد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بجميع شرائحهم في جميع أنحاء العالم.

وقال عضو مجلس النواب: “لأول مرة نشهد نشهد تطورا في التأمين على المصريين بالخارج، ما يسهم فى تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى المصريين”، معربا عن تمنيه بضرورة إتاحة العديد من التسهيلات والضمانات للمصريين بالخارج، لأنهم أبناء هذا الوطن، ومن الواجب دعمهم ومساندتهم فى غربتهم.

txt

تضامن النواب تثمن إطلاق وثيقة تأمين المصريين بالخارج

txt

من أول يناير.. الهجرة: بدء تطبيق أول تأمين للمصريين بالخارج

 

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وخلال مؤتمر صحفي مشترك صباح أمس، الاثنين.

 

 

 

عبد الفتاح يحيي مجلس النواب وزيرة الهجرة تأمين للمصريين المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

للباحثين عن الطبيعة والاسترخاء.. وادي الغيل بالسعودية سحر يأسر الأنفاس

منة شلبى: فخورة بترشيح مصر لأول مرة فى جائزة الإيمى من خلالى I فيديو

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار غزيرة وعدم استقرار في الطقس الأيام المقبلة ..فيديو

حنفي جبالي يطالب الحكومة بردود حاسمة على أسئلة النواب

أفضل دعاء للفرج وإزالة الضيق .. أذكار وأدعية مأثورة عن النبي

طارق شوقي: لا توجد تعيينات في الجهاز الإداري للدولة.. ولا معانا فلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

مجموعة نارية لـ الأهلي ومتوسطة لـ الزمالك.. نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

عاجل .. وزير النقل يعلن موعد ارتفاع أسعار تذاكر القطارات| فيديو

السيسي: تعيين الأقارب والواسطة والمجاملة الخطر الأكبر على أي مصنع

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

4 أجزاء من الدجاج تسبب أمراضا خطيرة

بث مباشر .. قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عريس بفستان الزفاف وأصدقاؤه يزفونه بملابس نسائية والسبب صادم|صور

غريب.. سقوط كتلة جليد ضخمة من السماء فوق طائرة أثناء تحليقها بالركاب

الكانون.. أول بوتاجاز عرفته البشرية ويجعل للطعام مذاق خاص| نوستالجيا

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

فيديو

ليه الاحتفال بالكريسماس مش حرام؟ المفتي يجيب.. فيديو

سميرة محسن تؤكد: عبلة كامل تعتزل الفن l فيديو

مبادرات السيسي في 7 سنوات.. نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع لبناء الإنسان "فيديو"

طرح 9 مزايدات عالمية.. إنجازات الرئيس السيسي على المستوي الاقتصادي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ