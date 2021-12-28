5 أفكار من الأزهر الشريف لتعزيز استخدام اللغة العربية وحمايتها.. تعرف عليها

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن الأفكار المطروحة من الأزهر الشريف، لتعزيز استخدام اللغة العربية، والحفاظ عليها ونشر علومها بين فئات الشباب والنشء.

وأوضح وكيل الأزهر، أن أول هذه الأفكار هي أن ينطق الدبلوماسيون العرب باللسان العربي في المحافل الدولية، والأوساط السياسية.

وأشار إلى أن ثاني هذه الأفكار، هي تفعيل التشريعات الخاصة بحماية اللغة العربية والنهوض بها، بما يجعلها حاضرة في مختلف ميادين المعرفة والثقافة، والحياة العامة، والأنشطة الفنية والإعلامية.

وذكر أن ثالث هذه الأفكار هي أن تعمل الدوائر التربوية على إيجاد صيغ وبدائل مرغبة للنشء في دراستها والتكلم بها.

وأوضح أن رابع هذه الأفكار هي ضرورة توفر إرادة حقيقية وقرار بآليات تنفيذية يعنى بتعريب العلوم المعاصرة.

وتابع: “خامس هذه الأفكار هي أن تصطبغ الرسالة الإعلامية بالصبغة اللغوية الفصحى”.

يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عقد صباح اليوم ندوة "اللغة العربية..الماضي والحاضر"، في إطار اهتمام الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باللغة العربية، وتعليمها للناطقين بها وغير الناطقين، وتعد العربية أغنى لغات العالم، بما تتضمنه كل أدوات التعبير في أصولها، ولما لها من مكانة وأهمية لدى العرب والمسلمين على مر التاريخ.

كما أنها استطاعت أن تحافظ على أصالتها واستقلالها على مر العصور والأزمنة؛ بل وأثرت في غيرها من اللغات الأخرى.