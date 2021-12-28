عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تنهي استعداداتها لإقامة معرض رأس السنة

خلال الاستعدادات
خلال الاستعدادات

انهت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، استعداداتها لافتتاح معرض رأس السنه لسيدات الأعمال غدا الساعه ١ ظهرا بنادي الشجرة، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية وبرئاسة الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، وذلك بمشاركة ما يزيد عن ٥٠  عارضه.

وكان قد اجتمعت لجنة سيدات الأعمال مساء اليوم الثلاثاء ، بنادي الشجرة لاستقبال العارضات ، وفرش معروضاتهم بحضور ايهاب زهدي الأمين العام لصندوق للغرفة التجارية و محمد السيد مدير عام الغرفة ، وعضوات لجنة سيدات الأعمال.

إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

ربيع: توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس يزيد الأمان الملاحي بنسبة 28%

بالأسماء.. تفاصيل إصابة 26 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

إصابة 25 عاملا في انقلاب سيارة بطريق القصاصين الزراعي

رئيس جامعة القناة يحيل واقعة وفاة مواطن بطوارئ الجامعة للتحقيق

إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

من جهتها قالت الدكتورة دينا ياقوت أن المعرض يأتي في إطار الاحتفالات برأس السنه الميلادية وتنشيط حركة التجارة، وتمكين وتدعيم المرأة المصرية، والذي سيقام بنادي الشجرة من ٢٩ وحتى ٣١ ديسمبر، بتخفيضات من ٢٠: ٢٥%.

يضم المعرض المشغولات اليدويه والملابس والأحذية والحقائب ، وزينة الكريسماس، ومأكولات ، واكسسوارات، ومفروشات وسجاد.

أشاد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بدور لجنة سيدات الاعمال فى خدمة المجتمع وإحداث التنمية الحقيقية باعتبارها الشريك الأساسى للرجل فى كافة مناحى الحياة، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لخدمة المرأة وتحقيق المزيد من التمكين لها .

IMG-20211228-WA0086
IMG-20211228-WA0086
IMG-20211228-WA0088
IMG-20211228-WA0088
IMG-20211228-WA0089
IMG-20211228-WA0089
IMG-20211228-WA0082
IMG-20211228-WA0082
IMG-20211228-WA0085
IMG-20211228-WA0085
IMG-20211228-WA0084
IMG-20211228-WA0084
IMG-20211228-WA0080
IMG-20211228-WA0080
IMG-20211228-WA0083
IMG-20211228-WA0083
IMG-20211228-WA0078
IMG-20211228-WA0078
IMG-20211228-WA0081
IMG-20211228-WA0081
IMG-20211228-WA0079
IMG-20211228-WA0079
IMG-20211228-WA0076
IMG-20211228-WA0076
IMG-20211228-WA0077
IMG-20211228-WA0077
IMG-20211228-WA0074
IMG-20211228-WA0074
الاسماعيلية إتحاد الغرف السياحية الغرفة التجارية الغرفة التجارية الاسماعيلية المشغولات اليدوية زينة الكريسماس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

موضوعات متعلقة

رئيس طاقة الشيوخ فى حوار لـ «صدى البلد»:نسعى لتدشين مليون مشروع للقضاء على البطالة..قانون العمل هو كرامة العامل و لن يمرر إلا إذا كان متوازنًا..عائد النفاذ للموارد البيئية يصل لضعف حجم إيرادات الدولة

وزير دفاع النصر| المشير أحمد إسماعيل.. أعاد تنظيم صفوف الجيش بعد 67.. وكبد العدو خسائر فادحة في 73

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. إنفوجراف

دعاء يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك كلها

في ذكرى انتصارات أكتوبر.. الإسكان: "الجهاز المركزي للتعمير" نفذ 426 مشروعاً بسيناء

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

غزل المحلة يضم باولن فوافي وحميد ماو

دعاء لقضاء أصعب الحوائج.. ردده قبل طلوع الشمس

ترشيحاتنا

الأحمر الأكثر تسجيلاً .. تعرف على قائمة هدافي منتخب اليد أمام قطر

اتحاد عمال مصر: بعض أصحاب الأعمال يتهربون من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. فيديو

بدقة تصل 97%..تعيين روبوت في منصب المدعي العام في هذه البلد

الهلالي الشربيني: الجامعات ساهمت في محو أمية 380 ألف شخص خلال 18 شهر

مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في إنتاج أسماك المزارع.. فيديو

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme C31 للفئة المتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضح معلومات حول إدعاء ضبط مصنع جبنة يعدها بمواد الطلاء

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة 135 مليار جنيه.. مصر تشهد أكبر عملية تطوير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي في حوار مع صدى البلد : افتتاحية طريق الكباش كانت تحديا بعد نجاح موكب المومياوات..توقفت 5 سنوات عن العمل في السينما.. والأعمال التاريخية تحتاج لميزانيات عالية

بإنفاق 100 مليار جنيه .. صحة 100 مليون مصري في عيون الرئيس

مستقبل الجمهورية الجديدة.. 140 مليار جنيه يغيرون وجه التعليم قبل الجامعي في 7 سنوات

فيديو

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

الشقيقة الكبرى.. هذه أدوار مصر لدعم القضايا العربية ..فيديو

بتكلفة 700 مليار جنيه.. حياة كريمة داخل كل بيت في مصر.. فيديو

تجربة مصرية مبهرة.. الرئيس السيسي يحقق أمن مصر المائي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ