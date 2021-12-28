الغرفة التجارية بالإسماعيلية تنهي استعداداتها لإقامة معرض رأس السنة

انهت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، استعداداتها لافتتاح معرض رأس السنه لسيدات الأعمال غدا الساعه ١ ظهرا بنادي الشجرة، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية وبرئاسة الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، وذلك بمشاركة ما يزيد عن ٥٠ عارضه.

وكان قد اجتمعت لجنة سيدات الأعمال مساء اليوم الثلاثاء ، بنادي الشجرة لاستقبال العارضات ، وفرش معروضاتهم بحضور ايهاب زهدي الأمين العام لصندوق للغرفة التجارية و محمد السيد مدير عام الغرفة ، وعضوات لجنة سيدات الأعمال.

من جهتها قالت الدكتورة دينا ياقوت أن المعرض يأتي في إطار الاحتفالات برأس السنه الميلادية وتنشيط حركة التجارة، وتمكين وتدعيم المرأة المصرية، والذي سيقام بنادي الشجرة من ٢٩ وحتى ٣١ ديسمبر، بتخفيضات من ٢٠: ٢٥%.

يضم المعرض المشغولات اليدويه والملابس والأحذية والحقائب ، وزينة الكريسماس، ومأكولات ، واكسسوارات، ومفروشات وسجاد.

أشاد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بدور لجنة سيدات الاعمال فى خدمة المجتمع وإحداث التنمية الحقيقية باعتبارها الشريك الأساسى للرجل فى كافة مناحى الحياة، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لخدمة المرأة وتحقيق المزيد من التمكين لها .

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