عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة ربيع: نوفمبر الماضي حقق أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ القناة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أبرز المنجزات التنموية بقناة السويس، خلال لقائه وفد كلية القادة والأركان ، اليوم "الإثنين"، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

 

ضم الوفد 100 دارس من مصر وعدد من الدول الصديقة والشقيقة شملت السعودية واليمن والأردن والعراق والبحرين والسودان ولبنان وفلسطين والهند وباكستان وكينيا وتنزانيا.

 

في البداية، رحب الفريق أسامة ربيع بوفد كلية القادة والأركان، مشيداً بدور الكلية الفعّال في صقل مهارات وخبرات الدارسين من الضباط وتأهيلهم بالأطر الأساسية اللازمة لإعدادهم للقيادة.

 

خلال الزيارة، ألقى رئيس الهيئة الضوء على أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها قناة السويس، ومشروعات التطوير التي شهدتها القناة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة، والتي ساهمت بقوة في رفع التصنيف العالمي للقناة، وزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، علاوة على دورها في تيسير عملية الملاحة من خلال تقليل ساعات الانتظار والعبور، وكذلك استقبال كافة الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة.

 

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على استمرار نفس وتيرة التطوير والتحديث، حيث تعكف الهيئة حالياً على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي، والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو  132 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 متراً جهة الشرق، وعمق 72 قدما مما سيؤدي إلى زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%.

 

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن معدلات عبور السفن بالقناة، لافتا إلى أن قناة السويس حققت مجموعة من الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر المنقضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث حققت القناة نمواً في الإيرادات بواقع 16.9%، وكذلك زيادة بلغت  15.6% في أعداد السفن، و13.3% في الحمولات الصافية، ليكون شهر نوفمبر الماضي هو الأكثر حمولة في تاريخ القناة وكذلك بالنسبة لحجم الإيرادات.

 

كما أشار الفريق ربيع إلى جهود الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN وهو ما حظى بإشادات دولية عديدة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك لأول مرة في أعمال الإنقاذ البحري، ونجحت في تعويم السفينة بشكل آمن دون أن يسفر ذلك عن أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

 

من جانبه، تقدم اللواء أحمد صفي الدين مدير كلية القادة والأركان بالشكر للفريق أسامة ربيع على حسن الضيافة والمعاونة الصادقة التي تبديها هيئة قناة السويس لدارسي كلية القادرة والأركان وحرصها على استعراض أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر والعالم، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه هيئة قناة السويس في الارتقاء بمنظومة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة والتي تحافظ للقناة على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.

 

وشهدت الزيارة تفاعلاً حيث حرص الفريق أسامة ربيع على الإجابة على التساؤلات التي طرحها عدد من الضباط الدارسين بالكلية.

 

في ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع درع الهيئة للواء أحمد صفي الدين، كما تقدم مدير كلية القادة والأركان بدرع الكلية إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

 

عقب ذلك، توجه الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها زيارة موقع الأنفاق بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

IMG-20211227-WA0029
IMG-20211227-WA0029
IMG-20211227-WA0030
IMG-20211227-WA0030
IMG-20211227-WA0031
IMG-20211227-WA0031
IMG-20211227-WA0032
IMG-20211227-WA0032
IMG-20211227-WA0033
IMG-20211227-WA0033
IMG-20211227-WA0034
IMG-20211227-WA0034
IMG-20211227-WA0027
IMG-20211227-WA0027
IMG-20211227-WA0028
IMG-20211227-WA0028
قناة السويس إرشاد هيئة قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس كلية القادة والأركان محافظة الاسماعيلية

موضوعات متعلقة

قناة السويس: كراكتان بالأسطول البحري من الأحدث في الشرق الأوسط

أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها.. رئيس الهيئة: لولا القناة الجديدة لما حققنا هذا الرقم

أسامة ربيع: هناك قنوات لكن ليست بديلة عن قناة السويس..فيديو

أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة ساهمت في ارتفاع نسبة عبور السفن ..فيديو

البديل الأول والأخير.. أسامة ربيع: عبور 87 سفينة كأعلى معدل يومي

أسامة ربيع: اليوم أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخ قناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس يشيد بالتقارب غير المسبوق في العلاقات مع اليونان

الفريق أسامة ربيع يلتقي السفير اليوناني لبحث سبل التعاون المشترك

ترشيحاتنا

الأرصاد : أجواء شتوية مستقرة حتى الخميس المقبل | شاهد

حوار|نيفين جمال تكشف كواليس ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة..وخطتها لتطوير الكرة النسائية

44 مليون كلهم بيضربوا فينا.. سيارة جيب جمعت بين سمير غانم وسعيد صالح وعدوية

استقرار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب.. ردده في 7 أوقات

خالد العناني: صندوق إنقاذ آثار النوبة سيجمع مليار جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

بعد افتتاح الرئيس السيسي له.. تعرف على أكبر مشروع للطاقة الشمسية بأسوان

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

قريبا.. محمد صلاح ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تغني "شعبي" و"راب" وتكشف كواليس عزومات الفسيخ مع شيرين برأس السنة

لأول مرة.. 4 أغاني جديدة لـ بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة"

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

فيديو

صدمة حماقي وكارمن.. أبرز مواقف الفنانين مع جمهورهم في 2021.. فيديو

زواج أونلاين.. "تقليعة جديدة" لعروسين من الأردن بسبب كورونا "فيديو جراف"

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار بهذا الموعد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ