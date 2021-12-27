أسامة ربيع: نوفمبر الماضي حقق أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ القناة

استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أبرز المنجزات التنموية بقناة السويس، خلال لقائه وفد كلية القادة والأركان ، اليوم "الإثنين"، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

ضم الوفد 100 دارس من مصر وعدد من الدول الصديقة والشقيقة شملت السعودية واليمن والأردن والعراق والبحرين والسودان ولبنان وفلسطين والهند وباكستان وكينيا وتنزانيا.

في البداية، رحب الفريق أسامة ربيع بوفد كلية القادة والأركان، مشيداً بدور الكلية الفعّال في صقل مهارات وخبرات الدارسين من الضباط وتأهيلهم بالأطر الأساسية اللازمة لإعدادهم للقيادة.

خلال الزيارة، ألقى رئيس الهيئة الضوء على أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها قناة السويس، ومشروعات التطوير التي شهدتها القناة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة، والتي ساهمت بقوة في رفع التصنيف العالمي للقناة، وزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، علاوة على دورها في تيسير عملية الملاحة من خلال تقليل ساعات الانتظار والعبور، وكذلك استقبال كافة الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على استمرار نفس وتيرة التطوير والتحديث، حيث تعكف الهيئة حالياً على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي، والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 متراً جهة الشرق، وعمق 72 قدما مما سيؤدي إلى زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن معدلات عبور السفن بالقناة، لافتا إلى أن قناة السويس حققت مجموعة من الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر المنقضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث حققت القناة نمواً في الإيرادات بواقع 16.9%، وكذلك زيادة بلغت 15.6% في أعداد السفن، و13.3% في الحمولات الصافية، ليكون شهر نوفمبر الماضي هو الأكثر حمولة في تاريخ القناة وكذلك بالنسبة لحجم الإيرادات.

كما أشار الفريق ربيع إلى جهود الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN وهو ما حظى بإشادات دولية عديدة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك لأول مرة في أعمال الإنقاذ البحري، ونجحت في تعويم السفينة بشكل آمن دون أن يسفر ذلك عن أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

من جانبه، تقدم اللواء أحمد صفي الدين مدير كلية القادة والأركان بالشكر للفريق أسامة ربيع على حسن الضيافة والمعاونة الصادقة التي تبديها هيئة قناة السويس لدارسي كلية القادرة والأركان وحرصها على استعراض أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر والعالم، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه هيئة قناة السويس في الارتقاء بمنظومة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة والتي تحافظ للقناة على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.

وشهدت الزيارة تفاعلاً حيث حرص الفريق أسامة ربيع على الإجابة على التساؤلات التي طرحها عدد من الضباط الدارسين بالكلية.

في ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع درع الهيئة للواء أحمد صفي الدين، كما تقدم مدير كلية القادة والأركان بدرع الكلية إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

عقب ذلك، توجه الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها زيارة موقع الأنفاق بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

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