العودة للاتفاق أنسب وسيلة .. أمريكا: من السابق الحديث عن تقدم في مفاوضات فيينا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تقدم في مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، مضيفة أن المواقف المبدئية لم تتغير.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قالت الخارجية الأمريكية:، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تقدمًا طفيفًا في مفاوضات إيران النووية لكن الوضع الأساسي لم يتغير.

وأضافت أن البلاد ترغب برؤية الأطراف المشاركة بمحادثات إيران تبني بشكل قوي على التقدم المحرز، لافتة إلى واشنطن سترفع العقوبات عن طهران بمجرد التزامها بالاتفاق النووي.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن أفضل وسيلة لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي هو العودة للاتفاق.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، قال اليوم الثلاثاء، إن بلاده استطاعت بقوتها الرادعة أن تجبر أمريكا على التفاوض دون اشتراط تقديم تنازلات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قال العميد شريف إن "العالم أجمع شاهد تعاظم قدرة إيران الإسلامية عندما تمكّن شبابنا من إركاع الصواريخ الأمريكية المتطورة".

وأضاف: "العدو يتفهم جيدا حجم القوة الرادعة التي تمتلكها الجمهورية الإيرانية، ليجلس اليوم إلى طاولة المفاوضات بحذر ويتجنب المطالبة بالتنازلات من إيران"، في إشارة إلى المفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا.