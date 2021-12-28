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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السقا: والدتي بتعاملني كأني طفل لحد دلوقتي ..فيديو

أحمد السقا ووالدته
أحمد السقا ووالدته

حل النجم أحمد السقا ضيفا على  برنامج “ABtalks ” للإعلامي أنس بوخش، حيث كشف عن اسرار في طفولته .

وقال أحمد السقا :" كنت طفل شقي للغاية وكان والدي يعاملني مثل الأصدقاء أما والدتي فتعاملني كطفل حتى الآن".

أضاف :"  أنا لست شخصا عصبيا بل شخصيتي هي التي تتسم برتمها السريع وطولة البال والصبر وعاطفي للغاية ".

تابع :" أحاول أن أكون شجاعا قويا ومقداما  ، ولكنني أصبحت شرسا للغاية في التجاوزات المتعلقة بالتقاليد مثل الأرض والعرض".

أكد :" أحاول أن أكون شجاعا قويا ومقداما إلى جانب أنني اكتسب صفة النبل من تعاملي مع الخيل".

اختتم :" -لا أحب أن أنظر لنفسي في المرآة لأن كل عين تراني بصورة مختلفة، وأتمنى أن يحظى الجميع بصفة الخلق كي تصبح الحياة أجمل وبها تفاؤل".

فيديو ترويجي للحلقة:

نشرت الصفحة الرسمية لـ برنامج “ABtalks ” للإعلامي أنس بوخش ، فيديو ترويجي لحلقة الفنان أحمد السقا، وذلك عبر موقع "إنستجرام".

وحكى "السقا" خلال البرومو أنه مر بتجربة الموت وقال: «لا أحب أن أعاند القدر ولما نمت وصحيت ومش مصدق إني عايش، واللي حصل بكل المقاييس كان لازم أكون ميت، لكن ربنا سبحانه وتعالي شايف أن ليا عمر».

وكان قد قال أحمد السقا: «ممكن أفني حياتي علشان مراتي وولادي، أنا ممكن أموت علشانهم معنديش مشكلة خلاص».

يذكر أن  كشفت مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، خلال لقائها في برنامج CutheCrap على موقع يوتيوب، عن مفاجأة صادمة للجمهور.

وقالت “مها”: “أنه تم طلاقها من زوجها أحمد السقا مرتين بسبب الخلافات قائلة، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي”.

وأضافت “مها”، “اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت اسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي”.

مها الصغير تكشف عن معاناتها من مرض مناعي عنيف

كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا عن معاناتها من مرض مناعي عنيف، قبل حوالي 10 سنوات، تسبب في تأثير سلبي كبير على حياتها وصحتها. 

وأوضحت مها الصغير أنه تم تشخيصها بالخطأ داخل  مصر على أنها مريضة "كانسر"، لكن بعد السفر إلى انجلترا أكد لها الأطباء أنها تعاني من مرض مناعي عنيف جدا نتيجة الضغط النفسي.

وأشارت زوجة أحمد السقا أنها مازالت تعاني من تأثير هذا المرض الذي تسبب في خسارتها الكثير من الوزن في بعض الأوقات حتى أصبحت 48 كيلو جرام. 

وأكدت على أنها انتبهت لنفسها وصحتها بعد هذه التجربة بعدما اعتادت أن تتأثر بالأمور السلبية داخليا، موضحة أن هذا المرض يأتي نتيجة عوامل وراثية أو الضغط النفسي.

احمد السقا برنامج “ABtalks للإعلامي أنس بوخش اسرار في طفولته كنت طفل شقي للغاية والدتي فتعاملني كطفل

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