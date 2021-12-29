مدحت العدل عن اعتزال أدهم النابلسي: مطرب محدش يعرفه ولا ليه غنوة|فيديو

انتقد مدحت العدل الناقد والسيناريست الأعمال الدرامية الحديثة وطريقة كتابتها قائلاً : "فيه سلق واستسهال في كتابة الأعمال الدرامية وحتى مشاعر الحب مش بنعرف نعملها، وحصل تجريف للمهارة والعقل المصري في كل المجالات.. والمجتمع لا يحترم العلم ويحترم اللي بيعالج بالأعشاب.

وتعقيباً على اعتزال المطرب ادهم النابلسي قال مدحت العدل في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: مطرب محدش يعرفه ولا ليه غنوة.. وكل الفضائيات استضافته وبقى مشهور لما اعتزل، وده مش تامر حسنى يعنى عشان يعتزل.. هو مين أصلًا؟".

وكشف مدحت العدل عن أسباب تغيبه هذا العام عن كتابة المسلسلات رداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي قائلاً : على حسب وآخر مسلسل كتبته كان في 2017. "