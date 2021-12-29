أمين صندوق الزمالك السابق: شيكابالا "مزقوق".. وهناك جانب عار من الصحة

نفى طارق جبريل، أمين الصندوق السابق بالزمالك، ما تردد بشأن تعديل عقود محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، مشيرا إلى أن اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب لم تتطرق إليها.

وقال طارق جبريل، في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد": "كل يوم نتفاجأ بشيء جديد وآخرها بيان محمود عبدالرازق شيكابالا".

وأضاف: "مع احترامي لشيكابالا، واضح أن حد مفهمه حاجة غلط وهناك خلط للأمور، واضح أنه (مزقوق) عشان يقول الكلام ده".

وأكد: "الجزء الأول من بيان شيكابالا مضبوط، تم بالفعل التفاوض مع شيكابالا ووقع على بياض في بداية المفاوضات بحضور كل من أيمن يونس وحسين السيد".

وأكمل: "أما الجزء الثاني عار تماما من الصحة، لمصلحة مَن سيتم التلاعب في عقود شيكابالا؟".وأتم جبريل قائلا: "عقد شيكابالا تم توقيعه منذ أيام من اللواء عماد عبدالعزيز وتم توقيع كل شيء به على حسب ما تم الاتفاق عليه، ولم نقم بالتطرق إلى هذه العقود تماما أو تعديلها كما أشيع".