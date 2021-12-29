ماذا قال وزير التعليم عن استكمال منهج رابعة ابتدائي؟ .. فيديو

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مفاجأة سارة لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم بعد زيادة الجدل بشأن طول مناهج العلوم والرياضيات المقررة على رابعة ابتدائي .

وقال وزير التربية والتعليم: سوف نستكمل تدريس محتوى مقررات الترم الأول لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في مادتي العلوم والرياضيات في الترم الثاني بعد منتصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وأضاف الوزير: بعد استكمال تدريس محتوى مقررات الترم الأول في العلوم و الرياضيات لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في الترم الثاني بعد منتصف العام الدراسي الحالي سوف ننتقل بـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي لدراسة محتوي الترم الثاني في العلوم والرياضيات، على أن يتعلم التلاميذ منه أقصى قدر حتى نهاية العام، ثم"نستكمل ما تبقى من مناهج الترم الثاني في العلوم والرياضيات بعد الإجازة الصيفية".

جدير بالذكر أن هذا القرار الجديد جاء بسبب منهج الترم الأول والذي يحتاج 180 يوماً لدراسته ، حيث تم وضعه طبقًا لمقاييس عالمية تناسب حجم العام الدراسي العالمي ، ولكن العام الدراسي في مصر 100 يوم فقط .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة بث حصص مراجعة لجميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي من خلال قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني) بالتعاون مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام لدعم الطلاب وإرشادهم إلى التفوق فى ضوء منظومة التعليم الجديدة.

وأوضحت الوزارة، أن الحصة تشمل مراجعة الشرح لكل وحدة يتبعها أسئلة تحقق معايير النظام الجديد، كما يمكن للطلاب حلها وتصحيحها مباشرة من خلال التواصل المباشر مع المعلمين أثناء الحصة؛ لتدريبهم عمليًا على أنواع الأسئلة من خلال الجدول المعلن على منصة البث المباشر.

حقيقة تكليف رابعة ابتدائي ببحث علمي



على جانب آخر نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تداول صورة لقرار رسمي بشأن تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.

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