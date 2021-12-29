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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء: لن نستخدم الفحم في إنتاج الطاقة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إننا نسعي لإغلاق استخدام الفحم في توليد الكهرباء في الاستراتيجية المستقبلية للوزارة، التي تعمل على توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وأكد الوزير فى تصريح لـ “صدى البلد” أنه لن يتم الاعتماد على الفحم فى انتاج الكهرباء مطلقا.

وأوضح شاكر: “نجحنا فى  الوصول بنسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة من الطاقات المتجددة  قبل الوقت المقرر وهو نهاية عام 2022  ، لافتا إلى  أنه  يتم الاعتماد بدرجة عالية على مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في هذا مجال الطاقات المتجددة ، حيث تم توقيع 32 اتفاقية شراء طاقة بإجمالي قدرات 14 ألف 65 ميجاوات،بمجمع بنبان الذى يعد من أكبر المشروعات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع كافة القطاعات، حيث تم  في نوفمبر 2019 الانتهاء من التشغيل التجاري لجميع قدرات المحطة بقدرة 1465 ميجاوات باستثمار أجنبى مباشر بلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي”.


وعن مشروعات طاقة الرياح،  أوضح الوزير  أن إجمالي القدرات المركبة لطاقة الرياح  بلغ 1625 ميجاوات، نصيب القطاع العام منها 1125 ميجاوات والقطاع الخاص 500 ميجاوات.

 

وبلغ إجمالي قدرات الحالية من الطاقة المتجددة 6128 ميجاوات في الخدمة ليبلغ إجمالي القدرات المركبة  رياح شمسي مائي حتى نهايات 2021، 6 ألاف و128 ميجاوات تمثل 20% من إجمالي القدرات المسخدمة.

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2023.

و أكد وزير الكهرباء ،  أن الحكومة قررت إلغاء مشروعات الفحم وعدم الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة، والتراجع عن اي مشروعات تم طرحها مسبقا، فى إطار خطة مصر لتقليل انبعاثات الكربون و زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
 

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