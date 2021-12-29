وفاة إيطالي تحدي كورونا بعد تفاخره بنشر الفيروس.. تفاصيل

توفي مواطن إيطالي يدع ماوريتسيو بوراتي، بعد إصابته بـ فيروس كورونا وقضائه 22 يومًا في العناية المركزة، بعدما كان يتفاخر بكونه "ناشر للفيروس".

وبحسب "روسيا اليوم"، توفي بوراتي، الذي ادعى أنه كان "يدافع عن الدستور" بتجاهل نصائح الصحة العامة، واشتهر بالاتصالات التي أجراها مع البرامج الإذاعية في إيطاليا على مدار عقد من الزمن، حيث شارك في بعض الآراء المثيرة للجدل، بما في ذلك مؤخرًا حول الوباء، ونظريات المؤامرة المعادية للسامية حول ما أسماه، "اللوبي اليهودي".

وكان معروفًا للمستمعين باسم ماورو من مانتوفا، ونفى وجود فيروس كورونا، وتفاخر بكونه "ناشر للفيروس"، قائلاً على الهواء إنه ذهب عمداً إلى سوبر ماركت دون ارتداء قناع بينما كان مصابا بالفيروس.

وعلى الرغم من ارتفاع درجة حرارته إلى 38 درجة مئوية، رفض إجراء اختبار لـ فيروس كورونا، مدعيا أن المسحات هي التي تسببت بالفعل في الفيروس.

وحثه مقدم البرنامج الإذاعي على الذهاب إلى المستشفى، لكنه قاوم، وأصر على أن هناك شيوعيون هناك وأنه لا أثق بهم.

وكتب المقدم الإذاعي، ديفيد بارينزو، "ارقد بسلام أينما كنت، صاحب نظرية المؤامرة، آمل فقط أن تكون قصتك الحزينة بمثابة مثال لكل أولئك الذين ما زالوا يثيرون الشكوك حول فعالية اللقاحات".