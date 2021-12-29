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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

صدى البلد

أعلنت بعض المحافظات  تعطيل الدراسة غداً الخميس  تزامناً مع توقعات  هيئة الأرصاد الجوية، بحالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض محافظات الجمهورية  ، حيث جاءت تلك المحافظات كالتالي :- 

تعطيل الدراسة غداً الخميس بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

بسبب الطقس السيء.. تعطيل الدراسة غدا في محافظتي الإسكندرية ومطروح

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الخميس 30 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي تعطيل الدراسة  حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.

تعطيل الدراسة غداً الخميس بمحافظ مطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة  غدا الخميس، بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كانت الأرصاد الجوية قد حذرت من طقس سيئ   اعتبارا من غد الخميس 30 ديسمبر 2021 إلى الأحد 2 يناير 2022 بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية مع تساقط حبات الثلج على بعض المناطق ، فضلا عن اضطراب بالملاحة البحرية ، وذلك تزامنا مع رأس السنة الجديدة.

تعطيل الدراسة الأرصاد المحافظات الاسكندرية طلاب

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لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

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