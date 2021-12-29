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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الباسط حمودة يكشف سر نجاحه في الغناء الشعبي

نجم الغناء الشعبى
نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة

كشف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، سر نجاحة في الغناء الشعبي، مؤكدا أنه تعلم الغناء في الشارع ووسط الناس.


وأضاف عبد الباسط حمودة، في حوار ببرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي، للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، "محبة الناس بالدنيا، ومهة الغناء بتقول كل المسرح قبل ما ياكلك، ولو انت دخلت بطيء هتخس ولازم تخطف الناس".


وتابع نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، أن هذا ما تعلمناه من نجوم الغناء الشعبي السابقين، وكانت الحياة جميلة في الغناء بالأفراح الشعبية". 


وأكد نجم الغناء الشعبى، "الفرح الشعبي هو اللي علمني، وولاد البلد هما اللي علمونا والفرح كان بيشتغل في الشارع لحد الصبح، وكنت بشتغل 12 نمرة في اليوم وطول الليل".
 

عبد الباسط حمودة برنامج التاسعة قناة الأولى الغناء الشعبي نجوم الغناء

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