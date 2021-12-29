عبد الباسط حمودة يكشف سر نجاحه في الغناء الشعبي

كشف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، سر نجاحة في الغناء الشعبي، مؤكدا أنه تعلم الغناء في الشارع ووسط الناس.



وأضاف عبد الباسط حمودة، في حوار ببرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي، للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، "محبة الناس بالدنيا، ومهة الغناء بتقول كل المسرح قبل ما ياكلك، ولو انت دخلت بطيء هتخس ولازم تخطف الناس".



وتابع نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، أن هذا ما تعلمناه من نجوم الغناء الشعبي السابقين، وكانت الحياة جميلة في الغناء بالأفراح الشعبية".



وأكد نجم الغناء الشعبى، "الفرح الشعبي هو اللي علمني، وولاد البلد هما اللي علمونا والفرح كان بيشتغل في الشارع لحد الصبح، وكنت بشتغل 12 نمرة في اليوم وطول الليل".

