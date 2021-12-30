توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 30 - 12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 30-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. المريخ بمنزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك روحا ملهمة تساعدك على تنمية مكاسبك.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في مواجهتك.. ابتعد عن المغامرة واصبر، ولا تتخذ مواقف عنيفة.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا ما زالت علاقتك بشريك حياتك معرضة للتوتر.. حافظ على هدوئك.
برج الجوزاء
مهنيا: القمر في منزل العمل الإيجابي.. تهتم اليوم بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج وتوظف جهودك جيدا، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تثابر اليوم من أجل توطيد علاقتك بالآخر وإنجاز واجبات منزلية.
برج السرطان
اجتماعيا ومهنيا: رغم الضغوط.. تجد لديك اليوم كل الحماس لتبدأ جديدا أو لتنجز أعمالك وتحصل على التقدير.
عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب مما يجعلك عاطفيا وتميل اليوم نحو إظهار مشاعر إيجابية.
برج الأسد
اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تحافظ على مظهرك الرصين وأن تتجنب القيل والقال.
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تتماسك ولا تفقد أعصابك إذا واجهتك خلافات عاطفية أو عائلية.
برج العذراء
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والخلافات.. القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تستمع جيدا للطرف الآخر وتتفهم مشاعره.
مهنيا واجتماعيا: الحالة الفلكية تدعمك، وتدفعك للتعامل بود وبروح مرحة، وتكتشف بداخلك طاقات جديدة، وقد يعدك الفلك أيضا بلقاءات موفقة.
برج الميزان
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بدراسة خطواتك وتمسك بالدقة كي يحالفك الحظ
عاطفيا: تميل اليوم لدراسة مشاكل تشغلك، وقد تجد إجابات لأسئلتك، وتعالج قضية معلقة، فقط اعتنِ بأقوالك.
برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تقفز فوق العقبات، وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.
عائليا وعاطفيا: القمر في برجك يمنحك سحرا، وتبدو مستعدا للتعاون والعطاء، وتكسب الجميع.{
برج القوس
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.
مهنيا واجتماعيا: المريخ في برجك يساعدك على تجسيد أفكارك فقط لا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك.
برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع عطارد يمنحك اليوم تألقا وفصاحة ويتسم حديثك بالبلاغة والحجة.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك وقد تشعر اليوم بالارتياح ويدعمك المخلصون.
برج الدلو
مهنيا: القمر ما زال معاكسا.. سيطر على قلقك الداخلي فالتوتر يجلب الفشل.
عاطفيا: اليوم تميل للتمرد على الروتين، ومن المهم أن تتجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام.
برج الحوت
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. تناغم القمر مع عطارد يشحذ ذهنك بأفكار براقة، وعليك أن تسجلها ولا تهملها.
عاطفيا: القمر في منزل الحظ وقد يعدك ذلك بتوافق عاطفي وحدث يسعد قلبك.