كرم جبر يكشف خطورة الزحام وتأثيره على شخصية المواطن.. فيديو

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام ، إن الرئيس السيسي قدم رسالة من خلال المجتمعات العمرانية الجديدة وهي أن ثقافة السكن يجب أن تتغير ويجب ألا تظل الناس في الأماكن المتكدسة بالسكان ، لافتا إلي أن المدن الجديدة تحتوي علي شوارع واسعة ونوادي .

واضاف جبر خلال لقائه في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إنه من هنا يأتي دور الأعلام في تقديم مميزات وفوائد السكن الجديد للمواطنين ، مؤكدا أن شبكة الطرق و المحاور والكباري التي تم عملها في الصعيد كان لها فوائد كبيرة منوها أن هناك طريق انتقلنا علية من قنا لقوس لم أري مثلة في العالم ألا في الصين .

واوضح كرم جبر ، إن الانتماء ليس مجرد كلمة ولكنة إحساس يولد داخل الأنسان وهو انه يحصل علي حقوقه في بلدة ، مشيرا إلي أن الازدحام هو سبب المشاكل النفسية والأخلاقية والقضاء علي البطالة هو الحل السحري لوجود عدالة اجتماعية في نفوس الناس لافتا إلي أن الصعيد هو الطريق لبداية الجمهورية الجديدة.