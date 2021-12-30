استدعاء لاعب سيراميكا كيلوبترا لمنتخب الشباب

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بقيادة الكابتن محمود جاير، اللاعب عبد الله أشرف سعد، نجم خط وسط نادي سيراميكا كليوباترا.

وأعرب الكابتن أحمد سيد سيكا، المدير الفني لشباب نادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته باستدعاء عبد الله أشرف، مشيرًا إلى أن فرق الشباب والناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا، زاخرة بالعديد من المواهب المميزة، القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية.

ويخوض منتخب الشباب معسكرًا يستمر حتى يوم الاثنين المقبل، ويتخلله بعض المباريات الودية، من أجل تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث يستعد المنتخب لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب 2023 المقامة في مصر، والمؤهلة لكأس العالم في إندونيسيا.