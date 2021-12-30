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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يجدد رفضه ضم مدرب عام بعد ترشيح النحاس

صدى البلد

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: جدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رفضه فكرة ضم عناصر جديدة للجهاز الفني خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أنه لا داعي لتواجد أية عناصر جديدة.


وتعقد لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعا مع بيتسو موسيماني لمناقشة العديد من الموضوعات خلال الفترة القادمة.
يأتي علي رأس تلك الموضوعات ضم مدرب عام للجهاز الفني في إطار َالاستعدادات لبطولة كأس العالم للأندية والقائمة الخاصة بالبطولة وموقف اللاعبين من العروض التي تلقاها الأهلي خلال الفترة الأخيرة خاصة مجموعة اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات.

 

وترددت أنباء عن انضمام عماد النحاس لجهاز موسيماني بعد رحيله عن المقاولون العرب ولكن لم يتم مناقشة الموضوع بعد تمسك موسيماني بموقفه الرافض إضافة  أي عنصر جديد.

وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم رسالة لـ بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عقب تواجده بسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا . 

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صورة لـ موسيماني أثناء سحب القرعة وعلقت: قلب موسيماني مقسوم بين الأهلي وصن داونز 

وأسفرت قرعة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا عن وقوع الاهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى رفقة أندية صنداونز الجنوب أفريقي والمريخ والهلال السوداني.


والتقى النادى الأهلى فى وقت سابق بنادي الهلال والمريخ السوداني فى ١٤ مباراة في دوري أبطال أفريقيا.

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موسيماني يجدد رفضه ضم مدرب عام بعد ترشيح النحاس

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