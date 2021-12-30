دفي نفسك.. تفاصيل مبادرة توزيع «شوربة عدس وبليلة» مجانا في كفر الشيخ|شاهد

شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تدشين مبادرة شبابية، تحت شعار «دفي نفسك» استهدفت توزيع مشروبات ساخنة على الأهالي، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد لاسيما في فترة المساء، الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً بين المواطنين في مدينة بيلا.



لم يقتصر الأمر خلال هذه المبادرة على توزيع «شوربة عدس» على المواطنين مجاناً، بل وزع القائمون على هذه المبادرة منذ أيام على المواطنين مجاناً - أيضاً - مشروب «البليلة» الساخن على نحو 3 آلاف مواطن، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين من هذه المبادرة التي تستهدف المساهمة في تدفئة المواطنين في ظل موجة الطقس شديدة البرودة خاصة في الفترة المسائية.



الدكتور محمود عثمان، أحد المشاركين فى مبادرة «دفي نفسك»، قال إنه قد تم توزيع 3 آلاف علبة «بليلة» على المواطنين بمدينة بيلا، عقب صلاة المغرب، من خلال المطبخ الخيرى المقام بجوار مسجد المرسى ببيلا، بعد أن قام بعض محبى الخير بشراء مستلزمات «البليلة» كصدقة جارية على أرواح موتاهم.

وأوضح «عثمان»، أن عدد من الشباب المتطوعين المشاركين فى المبادرة بدأوا تجهيز وجبات «البليلة» الساخنة بالتعاون مع أحد الطهاة المحترفين، وتم وضعها فى علب بلاستيكية مجهزة، وتوزيعها على المواطنين المترددين على شارعي «الجمهورية» و«الثورة» واللذان يعدان أحد أهم شوارع مدينة بيلا.

وأضاف «عثمان»، أنه قد تم اختيار وجبة «البليلة» باعتبارها من الأطباق الحلوة التى يُفضلها البعض خاصةً فى فصل الشتاء، وذلك لفوائدها المُتعددة، حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يُساعد فى الحماية من الإصابة بالفيروسات، كما أنها تعمل على تدفئة الجسم فى ظل الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، لافتاً أن وجبة «البليلة» تتكون من القمح، والسكر، واللبن، وجوز الهند، والفانيليا.

وأكد «عثمان»، أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية توزيع أكثر من 7 آلاف علبة «شوربة عدس» بالمجان، على المواطنين ضمن مبادرة «دفي نفسك» التى انطلقت فى مدينة بيلا مطلع الأسبوع الماضى، وذلك لمواجهة الصقيع، مشيراً إلى استمرار المبادرة طوال فصل الشتاء، لإدخال السرور على قلوب المواطنين، ومساعدتهم فى عملية التدفئة من برودة الطقس الشديدة.

وأوضح «عثمان»، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» خلال عملية طهى «شوربة العدس» و«البليلة»، وذلك بإلزام القائمين بالطهى والتوزيع بارتداء الكمامات والقفازات الواقية، وتعقيم وتطهير المعدات قبل وبعد عملية الطهى.

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