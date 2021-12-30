أوفر دوز.. تحقيقات موسعة بعد العثور على جثة شاب في الهرم

تجري نيابة جنوب الجيزة، تحقيقات موسعة بعد العثور على جثة شاب في منطقة الهرم حيث أشارت التحريات الأولية إلى وفاته نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.



وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.



وكانت عثرت مباحث الجيزة، على جثة شاب في منطقة الهرم بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة أدت لوفاته في الحال.



وتبين أنه لا توجد بالمتوفي أي إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.