رزاق سيسيه نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ23

فيل إيفواري في الدوري المصري





يحتفل اليوم الخميس الايفواري رزاق سيسيه نجم نادي الزمالك بعيد ميلاده ال ٢٣ حيث أنه من مواليد 30 ديسمبر عام 1998.

وانتقل الايفواري رزاق سيسيه إلى صفوف نادي الزمالك فى عام ٢٠١٧ مهاجم أسوان والقادم اليه علي سبيل الاعارة من نادي اف سي مونانا الايفواري.

اللاعب وقع لنادى الزمالك لمدة 4 سنوات واتفق مع مسؤولي نادي اف سي مونانا الايفواري علي ضم اللاعب مقابل 100 الف دولار قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده.

وقام مسؤولى الفارس الأبيض باعارة اللاعب الايفواري إلى نادى الاتحاد السكندري قبل أن يعود إلى القلعة البيضاء بداية الموسم الحالي.

ويلعب الفيل الإيفواري رزاق سيسيه في مركز صناعة اللعب كما يُجيد اللعب كمهاجم صريح.

ويبلغ طول الايفواري رزاق سيسيه 168 سم. وشارك فى صفوف المنتخب الأوليمبي كما مثل منتخب بلاده الأول.

قبل انتقاله لأسوان كان متواجدًا مع نادي اف سي مونانا الإيفوارى، وانتقل لفريق الجنوب لمدة 6 أشهر فقط.

شارك الايفواري رزاق سيسيه في ١٧ مباراة بقميص نادي أسوان جاء أبرزها أمام بتروجت وطنطا والداخلية والإنتاج الحربي والاتحاد السكندري.

احرز النجم الإيفواري هدفا وحيدا مع أسوان منذ انتقاله فى مرمى نادي النصر للتعدين وقاد فريقه للفوز بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء وصنع هدفين للفريق.

انضم إلى صفوف فريق الزمالك وشارك فى ٦ مباريات فقط عام ٢٠١٧ لم يسجل اى أهداف خلال مشاركته مع القلعة البيضاء.

جرت إعارته إلى نادى الاتحاد السكندري إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري وشارك فى ٢٩ مباراة سجل خلالها خمسة أهداف.

جاءت أبرز اهدف رزاق سيسيه في موسم 2017-2019 حيث أحرز اللاعب هدفا لصالح الاتحاد السكندري في أحد المواجهات مع النادي الإسماعيلي في ربع نهائي الدوري المصري الممتاز لنفس الموسم الرياضي وكان ذلك في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

كما سجل هدفًا في مواجهة مع نادي بيراميدز خلال نفس الموسم الرياضي في الدقيقة 35 من عمر المباراة وكان هو الهدف الأول للاتحاد السكندري، ولكن النتيجة النهائية كانت 2:3 لصالح نادي بيراميدز.

وأحرز أيضًا هدف التعادل مع النادي المصري في الدقيقة الخامسة بعد وقت المباراة.

وفى الموسم المنقضى فقد أحرز عبد الرزاق سيسيه هدفين لصالح زعيم الثغر أحدهم في مواجهة النادي الإسماعيلي خلال فعاليات الدوري المصري الممتاز، وكان هدف سيسيه هو الهدف الثالث لصالح الاتحاد السكندري مقابل لا شيء للنادي الإسماعيلي.

كما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر مباراة الاتحاد السكندري ونادي المقاصة، التي انتهت بفوز المقاصة 3:2 على الاتحاد السكندري.

عقب تصفيات البطولة العربية التي كانت منطلق إظهار سيسيه مهاراته الرياضية، انهالت بعض العروض على اللاعب الإيفواري لضمه لانديو داخل وخارج مصر وربما من أبرز العروض التي تلقاها سيسيه قبل تجديد عقد إعارته مع مجلس نادي الاتحاد السكندري كانت من قبل نادي العربي الرياضي الكويتي الذي توجه لإدارة نادي الزمالك بخطاب رسمي مضمونه رغبة النادي في ضم اللاعب الإيفواري لموسم رياضي جديد مقابل 200 ألف دولار أمريكي بخلاف ما يتقاضاه اللاعب بالفعل.

ولكن نجح مسؤولى الاتحاد السكندري في تجديد عقد إعارة اللاعب خلال الموسم الماضي ثم يعود إلى صفوف نادى الزمالك بداية من الموسم الحالي.